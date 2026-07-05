武田久美子57歳、美しすぎる娘の姿を激写「エキゾチックさと黒髪よく似合います」
女優の武田久美子が5日までにInstagramを更新。自身のオフショットや愛娘ソフィアさんの近影を披露した。
【写真】黒髪ロングが美しい愛娘ソフィアさん
アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住の武田。娘ソフィアさんとの仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。
そんな彼女が投稿したのは美容院でのオフショット。写真には、笑顔でカメラを見つめるロングヘアーの武田の姿や、黒髪ロングヘアのソフィアさんの自撮りショットが収められている。
この投稿にファンからは「素敵すぎです！」「本当にお綺麗」「笑顔がサイコー」などの声やソフィアさんにも「エキゾチックさと黒髪よく似合います」「娘さん大ファン」といった反響が寄せられている。
■武田久美子（たけだ くみこ）
1968年8月12日生まれ。静岡県出身。1981年、東大駒場祭「第2回東大生が選ぶアイドルコンテスト’81」で優勝。翌年公開の映画『ハイティーン・ブギ』でヒロイン役を務める。以降、女優・歌手として活躍。プライベートでは1999年にアメリカ人男性と結婚。2016年に離婚している。
引用：「武田久美子」instagram（@kumikotakedaofficial）
【写真】黒髪ロングが美しい愛娘ソフィアさん
アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住の武田。娘ソフィアさんとの仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。
そんな彼女が投稿したのは美容院でのオフショット。写真には、笑顔でカメラを見つめるロングヘアーの武田の姿や、黒髪ロングヘアのソフィアさんの自撮りショットが収められている。
■武田久美子（たけだ くみこ）
1968年8月12日生まれ。静岡県出身。1981年、東大駒場祭「第2回東大生が選ぶアイドルコンテスト’81」で優勝。翌年公開の映画『ハイティーン・ブギ』でヒロイン役を務める。以降、女優・歌手として活躍。プライベートでは1999年にアメリカ人男性と結婚。2016年に離婚している。
引用：「武田久美子」instagram（@kumikotakedaofficial）