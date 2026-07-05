今度の仮面ライダーはネズミ!? 『仮面ライダーマイス』2026年9月スタート
9月スタートの新番組『仮面ライダーマイス』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）より、ティザームービーとティザービジュアルが公開され、マイスはネズミの仮面ライダーであることが明かされた。
【写真】ネズミの仮面ライダー「マイス」全身カット
仮面ライダー生誕55周年の4月3日に、その名前だけは明らかにされていた『仮面ライダーマイス』。
今回明かされたのは、マイスとはネズミの仮面ライダーであること、ゼッツに引き続き胸に変身ベルトを装着しており、卵のようなキーアイテムを使って変身すること、そして、ネズミの天敵であるネコの仮面ライダーが登場すること。
ティザービジュアルには、仮面ライダーマイスの姿が描かれており、銀色のボディー、澄んだ青い眼が特徴的。
そして、マイス同様に目を引くのが背後に立ちふさがる二人のネコの仮面ライダー。赤いネコは仮面ライダーマオウ、黒いネコは仮面ライダーリド。胸に変身ベルトを巻くマイスと対照的に腰に変身ベルトを巻くマオウとリド。仮面ライダーシリーズ史上初、胸VS腰の変身ベルト対決が繰り広げられる。
なお、マイスは変身ベルト「マイスドライバー」を胸に巻き、リドはマイスと同じベルトを腰に巻いたうえで、マイスと異なり「ハンマーボーンバックル」をベルトに装着している。そしてマオウは「マオウドライバー」を腰に巻いていて、三者三様のベルトは異なる能力を有している。
ティザービジュアルにてマイスたちの周囲に浮かんでいる卵型アイテム・ライドエグズを装填することによって変身する仕組みだ。
また、7月24日公開の映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』にて仮面ライダーマイスがスクリーンに最速登場することも明らかになった。
『仮面ライダーマイス』は、テレビ朝日系にて9月より毎週日曜9時放送。
【写真】ネズミの仮面ライダー「マイス」全身カット
仮面ライダー生誕55周年の4月3日に、その名前だけは明らかにされていた『仮面ライダーマイス』。
今回明かされたのは、マイスとはネズミの仮面ライダーであること、ゼッツに引き続き胸に変身ベルトを装着しており、卵のようなキーアイテムを使って変身すること、そして、ネズミの天敵であるネコの仮面ライダーが登場すること。
そして、マイス同様に目を引くのが背後に立ちふさがる二人のネコの仮面ライダー。赤いネコは仮面ライダーマオウ、黒いネコは仮面ライダーリド。胸に変身ベルトを巻くマイスと対照的に腰に変身ベルトを巻くマオウとリド。仮面ライダーシリーズ史上初、胸VS腰の変身ベルト対決が繰り広げられる。
なお、マイスは変身ベルト「マイスドライバー」を胸に巻き、リドはマイスと同じベルトを腰に巻いたうえで、マイスと異なり「ハンマーボーンバックル」をベルトに装着している。そしてマオウは「マオウドライバー」を腰に巻いていて、三者三様のベルトは異なる能力を有している。
ティザービジュアルにてマイスたちの周囲に浮かんでいる卵型アイテム・ライドエグズを装填することによって変身する仕組みだ。
また、7月24日公開の映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』にて仮面ライダーマイスがスクリーンに最速登場することも明らかになった。
『仮面ライダーマイス』は、テレビ朝日系にて9月より毎週日曜9時放送。