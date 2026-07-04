【トイ・ストーリー５】大傑作だが言いたいこともそれなりにある7年ぶりの新作
映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【トイ・ストーリー５】待望の新作にハマった人とハマらなかった人の初見感想※後半ネタバレあり」と題した動画を公開した。動画では、映画系YouTuberのサイ氏とつるみん氏が、シリーズ最新作である『トイ・ストーリー5』を鑑賞した直後の率直な感想を語り合っている。
まずネタバレなしの感想として、つるみん氏は「大傑作。今年見た映画の中で一番泣いた」と大絶賛。一方、サイ氏は「そんなにハマらなかった」と明かし、両者の評価が真っ二つに分かれる結果となった。サイ氏は自身を「斜に構えた目で見てしまったのかもしれない」と分析しつつ、評価の理由を紐解いていく。
ネタバレありのパートでは、サイ氏が「一番のピークは冒頭だった」と告白。ジェシーの初代持ち主であるエミリーとの回想シーンで泣きそうになったと語り、シリーズへの深い愛着を覗かせた。また、今作のテーマである「デバイス vs おもちゃ」について、現代の子供たちがおもちゃよりもタブレット端末などに夢中になるリアルな描写を評価。ハイテク版のバズ50体が一斉に空を飛ぶ迫力のシーンに圧倒されたとしつつも、デバイスが他のデバイスを操るなどの展開には「やりすぎ感が出ていた」と指摘している。
さらにサイ氏は、スリンキーやポテトヘッドといった初期からお馴染みのキャラクターたちの見せ場が少なかった点や、ウッディとバズの再会時に無理やり喧嘩をしているように見えた点など、ストーリー展開に対する違和感も率直に語った。
動画の最後では、もし今後「6」が制作されるなら、今回活躍しきれなかったキャラクターたちにも光を当ててほしいと期待を寄せる2人。おもちゃたちの「命」と「思い出」の尊さを改めて考えさせられる、熱量の高いレビュー動画となっている。
まずネタバレなしの感想として、つるみん氏は「大傑作。今年見た映画の中で一番泣いた」と大絶賛。一方、サイ氏は「そんなにハマらなかった」と明かし、両者の評価が真っ二つに分かれる結果となった。サイ氏は自身を「斜に構えた目で見てしまったのかもしれない」と分析しつつ、評価の理由を紐解いていく。
ネタバレありのパートでは、サイ氏が「一番のピークは冒頭だった」と告白。ジェシーの初代持ち主であるエミリーとの回想シーンで泣きそうになったと語り、シリーズへの深い愛着を覗かせた。また、今作のテーマである「デバイス vs おもちゃ」について、現代の子供たちがおもちゃよりもタブレット端末などに夢中になるリアルな描写を評価。ハイテク版のバズ50体が一斉に空を飛ぶ迫力のシーンに圧倒されたとしつつも、デバイスが他のデバイスを操るなどの展開には「やりすぎ感が出ていた」と指摘している。
さらにサイ氏は、スリンキーやポテトヘッドといった初期からお馴染みのキャラクターたちの見せ場が少なかった点や、ウッディとバズの再会時に無理やり喧嘩をしているように見えた点など、ストーリー展開に対する違和感も率直に語った。
動画の最後では、もし今後「6」が制作されるなら、今回活躍しきれなかったキャラクターたちにも光を当ててほしいと期待を寄せる2人。おもちゃたちの「命」と「思い出」の尊さを改めて考えさせられる、熱量の高いレビュー動画となっている。
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