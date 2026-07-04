新幹線で“窓に素足を乗せる”迷惑客…「窓を拭いていただけますか？」現れた男性のひと言に思わず拍手
出張や旅行などで利用する機会の多い新幹線。指定席でゆっくり過ごそうと思っていても、周囲の乗客のマナーや思わぬトラブルによって、不快な時間になってしまうことがある。
今回は、新幹線内で迷惑なトラブルに遭遇しながらも、最後は思わずスカッとしたという2人のエピソードを紹介する。
◆窓に素足を乗せる男性…
高橋由紀奈さん（仮名・40代）は、出張帰りの新幹線で忘れられない出来事を体験したという。東京駅を出発してしばらくすると、前の座席が勢いよく倒れてきた。少し驚いたものの、それだけなら気にしなかったのだが、その直後、目を疑う光景が飛び込んできたという。
「前に座っている人は中年の男性だったんですが、なんと靴も靴下も脱ぎ始めまして……。さらに素足を窓際のへりに堂々と乗せたんです。公共の場所ですし、スマホとか飲み物とかを置くようなところに素足を乗せるなんて信じられませんでした」
むき出しの足が視界に入り続けることにも嫌悪感を覚えたが、見知らぬ相手だけに注意する勇気はなかった。
「関わって揉めるのもイヤだったので、我慢するしかありませんでしたね……」
◆「窓を拭いていただけますか？」と注意された結果…
すると、新横浜駅を過ぎた頃、一組の若いカップルが“その席”へやってきた。
そしてカップルの男性が近づき「すみません。その席、私たちの指定席なんですが……」と声をかけると、素足の男性は慌てて切符を確認した。どうやら、一列間違えて座っていたようだ。
間違いに気づいた素足の男性は、足を下ろしてそそくさと移動しようとしたところ、カップルの男性は「あと、足を乗せていた窓のところも、拭いていただけますか？」と丁寧な口調で言い放った。
「あ……いや、その……」と、言葉に詰まる男性。その様子をしばらく見ていたカップルの男性は、「もう大丈夫です。自分たちで拭きますから……」と言うと、男性がどいた瞬間、カップルの男性はウェットティッシュで窓のへりを丁寧に拭き始めたそうだ。
周囲の視線が集まるなか、素足の男性は荷物を抱え、恥ずかしそうに一列前の席へ移動した。
「強く注意したわけではないのに、すごく気まずそうにしていたんです。カップルの男性に思わず心で拍手を送ってしまいました。マナーが悪い人には、“ああいうかたち”で気づいてもらうのが一番いいですね」
高橋さんは、その様子を見て心の中が少しスカッとしたようだ。
◆「クリーニング代を払ってください」突然始まった理不尽な要求
ある休日、妻と山寺に向かう途中だったという竹本賢太郎さん（仮名・50代）。八戸駅の待合室で、自販機で買ったホットコーヒーを誤って床へこぼしてしまったそうだ。
「すぐに駅員さんを呼んで、清掃員の方にも対応していただきました。待合室内には他にも人がいましたが、コーヒーが掛かった人はいないことを確認しました。新幹線へ乗り込んだんです」
ところが、出発してから20分ほど経った頃のこと。なぜか乗客の顔を見ながら車内を歩いていた女性が、突然、竹本さん夫婦の前で立ち止まった。
「さっき、コーヒーこぼしましたよね。私の服に付いたので、クリーニング代払ってください」
あまりに突然のことに、夫婦そろって言葉を失った。
「もしかしたら近くで見ていたのかもしれませんが、コーヒーがかかってしまった人がいなかったことは確認しましたし、その女性がいたかも覚えていません。妻は『周りには誰もいなかったでしょう』と女性に言ったんですが……」
◆「私はクリーニング歴40年です」と言ってくれた救世主
竹本さんは、冷静に女性の洋服を見せてもらったそうだ。しかし、それは明らかにコーヒーによるシミではなかった。
「『これは違う』とすぐに思ったので、コーヒーのシミではないということを主張したんです。それでも女性は引き下がらず、座席へ身を乗り出して詰め寄ってきました」
そして竹本さんが「車掌さん呼びますよ」と伝えた、その時だった。
近くで話を聞いていた60代ほどの男性が席を立ち、「私にも服を見せてもらえますか」と言った。そして男性は、迷うことなく「これは、コーヒーのシミではありません。かなり前から付いていますよね」と伝えたのだ。
「何を根拠に言うんですか？」と言い返す女性。すると、その男性は笑いながら「私はクリーニング店を40年やっています。見ればわかります」と答えた。
すると、女性は何も言えなくなり、そのまま車両を去っていったという。その後は“その男性”とも会話が弾み、楽しい旅行になったそうだ。
「まさか旅先で“あんなこと”が起きるとは思いませんでした。でも、助けてくれる人がいて心強かったですね。最後は胸がスカッとしました」
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
今回は、新幹線内で迷惑なトラブルに遭遇しながらも、最後は思わずスカッとしたという2人のエピソードを紹介する。
◆窓に素足を乗せる男性…
高橋由紀奈さん（仮名・40代）は、出張帰りの新幹線で忘れられない出来事を体験したという。東京駅を出発してしばらくすると、前の座席が勢いよく倒れてきた。少し驚いたものの、それだけなら気にしなかったのだが、その直後、目を疑う光景が飛び込んできたという。
むき出しの足が視界に入り続けることにも嫌悪感を覚えたが、見知らぬ相手だけに注意する勇気はなかった。
「関わって揉めるのもイヤだったので、我慢するしかありませんでしたね……」
◆「窓を拭いていただけますか？」と注意された結果…
すると、新横浜駅を過ぎた頃、一組の若いカップルが“その席”へやってきた。
そしてカップルの男性が近づき「すみません。その席、私たちの指定席なんですが……」と声をかけると、素足の男性は慌てて切符を確認した。どうやら、一列間違えて座っていたようだ。
間違いに気づいた素足の男性は、足を下ろしてそそくさと移動しようとしたところ、カップルの男性は「あと、足を乗せていた窓のところも、拭いていただけますか？」と丁寧な口調で言い放った。
「あ……いや、その……」と、言葉に詰まる男性。その様子をしばらく見ていたカップルの男性は、「もう大丈夫です。自分たちで拭きますから……」と言うと、男性がどいた瞬間、カップルの男性はウェットティッシュで窓のへりを丁寧に拭き始めたそうだ。
周囲の視線が集まるなか、素足の男性は荷物を抱え、恥ずかしそうに一列前の席へ移動した。
「強く注意したわけではないのに、すごく気まずそうにしていたんです。カップルの男性に思わず心で拍手を送ってしまいました。マナーが悪い人には、“ああいうかたち”で気づいてもらうのが一番いいですね」
高橋さんは、その様子を見て心の中が少しスカッとしたようだ。
◆「クリーニング代を払ってください」突然始まった理不尽な要求
ある休日、妻と山寺に向かう途中だったという竹本賢太郎さん（仮名・50代）。八戸駅の待合室で、自販機で買ったホットコーヒーを誤って床へこぼしてしまったそうだ。
「すぐに駅員さんを呼んで、清掃員の方にも対応していただきました。待合室内には他にも人がいましたが、コーヒーが掛かった人はいないことを確認しました。新幹線へ乗り込んだんです」
ところが、出発してから20分ほど経った頃のこと。なぜか乗客の顔を見ながら車内を歩いていた女性が、突然、竹本さん夫婦の前で立ち止まった。
「さっき、コーヒーこぼしましたよね。私の服に付いたので、クリーニング代払ってください」
あまりに突然のことに、夫婦そろって言葉を失った。
「もしかしたら近くで見ていたのかもしれませんが、コーヒーがかかってしまった人がいなかったことは確認しましたし、その女性がいたかも覚えていません。妻は『周りには誰もいなかったでしょう』と女性に言ったんですが……」
◆「私はクリーニング歴40年です」と言ってくれた救世主
竹本さんは、冷静に女性の洋服を見せてもらったそうだ。しかし、それは明らかにコーヒーによるシミではなかった。
「『これは違う』とすぐに思ったので、コーヒーのシミではないということを主張したんです。それでも女性は引き下がらず、座席へ身を乗り出して詰め寄ってきました」
そして竹本さんが「車掌さん呼びますよ」と伝えた、その時だった。
近くで話を聞いていた60代ほどの男性が席を立ち、「私にも服を見せてもらえますか」と言った。そして男性は、迷うことなく「これは、コーヒーのシミではありません。かなり前から付いていますよね」と伝えたのだ。
「何を根拠に言うんですか？」と言い返す女性。すると、その男性は笑いながら「私はクリーニング店を40年やっています。見ればわかります」と答えた。
すると、女性は何も言えなくなり、そのまま車両を去っていったという。その後は“その男性”とも会話が弾み、楽しい旅行になったそうだ。
「まさか旅先で“あんなこと”が起きるとは思いませんでした。でも、助けてくれる人がいて心強かったですね。最後は胸がスカッとしました」
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。