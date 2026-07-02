くっきー！らにイジられたギャルモデルたちが「一杯キメていいですか」と収録中にテキーラを補給。令和ロマン・松井ケムリらが「どうすんの」とドン引きした。

【映像】ギャルモデルたちが収録中にテキーラを飲む瞬間

6日29日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#9が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

#1の「二代目ベッキーオーディション」で爪痕を残した『nuts』モデルの田中るるは、＃5の「松井ケムリ生誕祭」でギャルモデル仲間のHINA、わだありと「ケムリ三銃士」を結成。今回はそんなケムリ三銃士のセンターを選抜する番組発のアイドルプロジェクトがスタートした。

審査の一つが「カンペを見ながら自然にトークできるか」。ギャルたちは「一杯キメていいですか？」と用意されたテキーラに手を伸ばし、ケムリは「人前に出るのに酒飲まなきゃ無理な人は無理だから（笑）」と鋭くツッコミ。くっきー！からも「どうすんねん、これ」とカオスを予感する声が漏れた。酔っ払ったるるたちは、カンペの指示に従いながら自然なフリートークを展開できるのか？

川北やザコシは「ギャグ挟んで」「ビートたけし」などカンペで指示。カンペ通りとはいえ、るるの唐突な銀行強盗（？）に、わだありが「あちょ〜！！」とツッコミを入れ、くっきー！は「ヤッバ！（笑）」と呆然。

オチが見えない中、HINAは自主的にテキーラを補給。ケムリは「やばいやばい、メンタルが保たなくなってる」と実況した。