ゲムトレ、小学生に一番人気のゲーム実況者＆ゲームタイトルを公表 ゲームで2位が昨年比8倍強の躍進【結果一覧あり】
カヤックのグループ会社・ゲムトレはこのほど、「ゲームに関するアンケート調査2026」の結果を公表。小学生に一番人気のゲーム実況者やゲームタイトルを発表した。
【画像】小学生がいま一番遊んでいるゲームタイトル
ゲーム実況YouTuber1位は29.6％で7年連続「HikakinGames」となった。2位は8.1％で「まいぜんシスターズ」、3位は7.1％で「ちろぴの」だった。23.8％の小学生が「その他67チャンネル※回答数1名」のゲーム実況YouTuberと回答。今回も過去の調査と同じく、多くの小学生がその他に分類される多数のチャンネル名を回答していることが明らかになった。
「いま一番遊んでいるゲームタイトルは？」は、『マインクラフト』31.8％が1位となった。2位の『ロブロックス』は12.7％で昨年比8倍強で急浮上した。同社でも『ロブロックス』を習いたいという問い合わせが増えているという。3位は『マリオカート』で6.9％、4位は『スプラトゥーン』で6.1％だった。また『トモダチコレクション』や『ぽこ あ ポケモン』などの新発売ゲームタイトルもランクインした。
■小学生がいま一番見ているゲーム実況YouTuber
HikakinGames 29.6％
まいぜんシスターズ 8.1％
ちろぴの 7.1％
カラフルピーチ 5.4％
キヨ。 3.6％
EIKO!GO!! 3.4％
ドズル社 3.0％
mkのゲーム実況ch 2.2％
TAMAchan 1.1％
あかさかの箱 1.1％
てきと 1.1％
LiaqN 0.8％
サワヤン ゲームズ 0.8％
ハヤトの野望 0.8％
ポッキー 0.8％
もこうの実況 0.8％
コロンボさん 0.5％
HIMAWARIちゃんねる 0.5％
ウォーターチャレンジ 0.5％
タコボンド 0.5％
なつめさんち 0.5％
ぽっぴんず 0.5％
マエスケ 0.5％
レトルト 0.5％
赤髪のとものゲーム実況チャンネル!! 0.5％
日常組 0.5％
放課後 GAMING LIFE 0.5％
その他（87チャンネル） 23.8％
■いま一番遊んでいるゲームタイトルは？
マインクラフト 31.8％
ロブロックス 12.7％
マリオカート 6.9％
スプラトゥーン 6.1％
フォートナイト 4.9％
大乱闘スマッシュブラザーズ 4.3％
ぽこ あ ポケモン 3.8％
トモダチコレクション 2.9％
あつまれ どうぶつの森 2.9％
Pokemon LEGENDS Z-A 1.9％
マリオパーティ 1.6％
桃太郎電鉄 1.3％
にゃんこ大戦争 0.8％
カービィのエアライダー 0.8％
その他（21タイトル） 16.9％
■調査概要
調査対象：小学生367人（内訳：1年生71人、2年生65人、3年生62人、4年生59人、5年生56人、6年生54人）
※対象地域は全国
調査時期：2026年6月
調査方法：Webアンケート調査
調査内容：（1）いま一番見ているゲーム実況YouTuberは？／（2）いま一番遊んでいるゲームタイトルは？
【画像】小学生がいま一番遊んでいるゲームタイトル
ゲーム実況YouTuber1位は29.6％で7年連続「HikakinGames」となった。2位は8.1％で「まいぜんシスターズ」、3位は7.1％で「ちろぴの」だった。23.8％の小学生が「その他67チャンネル※回答数1名」のゲーム実況YouTuberと回答。今回も過去の調査と同じく、多くの小学生がその他に分類される多数のチャンネル名を回答していることが明らかになった。
■小学生がいま一番見ているゲーム実況YouTuber
HikakinGames 29.6％
まいぜんシスターズ 8.1％
ちろぴの 7.1％
カラフルピーチ 5.4％
キヨ。 3.6％
EIKO!GO!! 3.4％
ドズル社 3.0％
mkのゲーム実況ch 2.2％
TAMAchan 1.1％
あかさかの箱 1.1％
てきと 1.1％
LiaqN 0.8％
サワヤン ゲームズ 0.8％
ハヤトの野望 0.8％
ポッキー 0.8％
もこうの実況 0.8％
コロンボさん 0.5％
HIMAWARIちゃんねる 0.5％
ウォーターチャレンジ 0.5％
タコボンド 0.5％
なつめさんち 0.5％
ぽっぴんず 0.5％
マエスケ 0.5％
レトルト 0.5％
赤髪のとものゲーム実況チャンネル!! 0.5％
日常組 0.5％
放課後 GAMING LIFE 0.5％
その他（87チャンネル） 23.8％
■いま一番遊んでいるゲームタイトルは？
マインクラフト 31.8％
ロブロックス 12.7％
マリオカート 6.9％
スプラトゥーン 6.1％
フォートナイト 4.9％
大乱闘スマッシュブラザーズ 4.3％
ぽこ あ ポケモン 3.8％
トモダチコレクション 2.9％
あつまれ どうぶつの森 2.9％
Pokemon LEGENDS Z-A 1.9％
マリオパーティ 1.6％
桃太郎電鉄 1.3％
にゃんこ大戦争 0.8％
カービィのエアライダー 0.8％
その他（21タイトル） 16.9％
■調査概要
調査対象：小学生367人（内訳：1年生71人、2年生65人、3年生62人、4年生59人、5年生56人、6年生54人）
※対象地域は全国
調査時期：2026年6月
調査方法：Webアンケート調査
調査内容：（1）いま一番見ているゲーム実況YouTuberは？／（2）いま一番遊んでいるゲームタイトルは？