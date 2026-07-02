『写ルンです』40周年で2つの新製品が登場 水深10m対応の防水モデル＆初の黒白フィルムモデル発売
富士フイルムは1日、発売40周年を迎えたレンズ付きフィルム「写ルンです」の新商品として、防水モデル『写ルンです Active』と黒白フィルムモデル『写ルンです Black and White』を発売すると発表した。『写ルンです Active』は8月上旬、『写ルンです Black and White』は9月以降に発売予定となる。
【写真】カッコイイ！『写ルンです Black and White』
1986年に誕生した「写ルンです」は、「いつでも、どこでも、誰でも、簡単に」をコンセプトに開発された世界初のレンズ付きフィルム。2026年7月に発売40周年を迎え、海外では「QuickSnap」の名称で展開されるなど、世界累計17億本以上を販売している。
新たに登場する『写ルンです Active』は、水深10メートルまでの防水性能を備えたモデル。海やプール、キャンプ、ウィンタースポーツなど、アクティブなシーンでも気軽に撮影を楽しめる。水中でも操作しやすい大きなフィルム巻き取りノブやレバー型シャッターボタンを採用し、専用ハンドストラップも付属する。
『写ルンです Black and White』は、黒白フィルムを搭載した新モデル。特別な設定や技術がなくても、被写体を際立たせるモノクロ写真を手軽に撮影できるほか、通常のカラーネガフィルムと同様の現像処理に対応しており、写真店などで気軽に現像を依頼できる。
また、「写ルンです」専用のハンドストラップも同時発売。40周年記念ロゴの展開や記念イベントも予定しており、俳優・吉沢亮が出演するプロモーション動画とともに、「写ルンです」の新たな魅力を発信していく。
【写真】カッコイイ！『写ルンです Black and White』
1986年に誕生した「写ルンです」は、「いつでも、どこでも、誰でも、簡単に」をコンセプトに開発された世界初のレンズ付きフィルム。2026年7月に発売40周年を迎え、海外では「QuickSnap」の名称で展開されるなど、世界累計17億本以上を販売している。
『写ルンです Black and White』は、黒白フィルムを搭載した新モデル。特別な設定や技術がなくても、被写体を際立たせるモノクロ写真を手軽に撮影できるほか、通常のカラーネガフィルムと同様の現像処理に対応しており、写真店などで気軽に現像を依頼できる。
また、「写ルンです」専用のハンドストラップも同時発売。40周年記念ロゴの展開や記念イベントも予定しており、俳優・吉沢亮が出演するプロモーション動画とともに、「写ルンです」の新たな魅力を発信していく。