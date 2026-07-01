佐藤二朗、フジ主演ドラマの降板を訴えていた ハラスメント報道にコメント「さすがにもうこれ以上は我慢できません」
俳優の佐藤二朗（57）が1日、自身のSNSを更新。自身が主演したフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』をめぐる一部報道に言及し、ドラマの降板を訴えていたことを明かした。
【写真】“さすがに、さすがに”…報道に対しての佐藤二朗のコメント全文（Xより）
佐藤は「さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません」と書き出すと、「僕は撮影中、何度も『もう我慢の限界だから、このドラマを降板させてほしい。そして全ての事実を公にするべき』と訴えました」と告白した。そして「もっと早く決断するべきでした。数々の『ほんとうのこと』が、明らかになる日が来ることを、切に祈ります」と記し、最後に自身の署名を添えた。
『文春オンライン』は同日、ドラマの撮影中、W主演を務めた俳優・橋本愛に対するハラスメント行為があったと伝えていた。
【写真】“さすがに、さすがに”…報道に対しての佐藤二朗のコメント全文（Xより）
佐藤は「さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません」と書き出すと、「僕は撮影中、何度も『もう我慢の限界だから、このドラマを降板させてほしい。そして全ての事実を公にするべき』と訴えました」と告白した。そして「もっと早く決断するべきでした。数々の『ほんとうのこと』が、明らかになる日が来ることを、切に祈ります」と記し、最後に自身の署名を添えた。
『文春オンライン』は同日、ドラマの撮影中、W主演を務めた俳優・橋本愛に対するハラスメント行為があったと伝えていた。