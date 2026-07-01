timelesz原嘉孝、バレーボール日本代表選手を徹底取材 選手たちの意外な素顔が明らかに
『バレーボールネーションズリーグ2026』の応援サポーターの原嘉孝（timelesz）が、バレーボール日本代表選手たちを徹底取材。その模様が7月4日・5日の『S☆1』で放送される。
【写真】チームメイトしか知らない選手たちの意外な素顔が明らかに
TBSでは、7月8日から大阪で開幕する『バレーボールネーションズリーグ2026』の日本ラウンド男女全試合を放送。本大会は、今年開催されるバレーボールの大会で唯一の世界大会。既に第1週・第2週の試合を終え、現時点で女子が6勝2敗で5位、男子が出場チームの中で唯一の8戦全勝で1位と男女ともに好成績を収めている。「男女ともにメダル、再び。」日本代表選手たちのメダルを懸けた熱戦の数々をTBS系列では連日生中継で放送する。
バレーボールネーションズリーグ応援サポーターの原は、7月8日の日本ラウンド開幕へ向け日本代表選手たちへ取材を実施。男子日本代表の石川祐希・西田有志・高橋藍（※「高」は正式には「はしごだか」）と原の4人で行った座談会では、普段なかなか見ることができない選手たちのプライベートな一面が語られる。事前取材を行ったチームメイトの小野寺太志、高橋健太郎（※「高」は正式には「はしごだか」）、山本智大、エバデダン ラリーからの石川・西田・高橋へのタレコミVTRでは、チームメイトしか知らない意外な素顔が次々と明らかになる。
女子日本代表選手の練習取材で味の素ナショナルトレーニングセンター（NTC）を訪れた原は、選手たちの強さの秘密を徹底取材。自身も中学・高校時代にバレー部に所属していた経験がある原だが、初めて目の当たりにする日本代表選手たちの練習風景に大興奮。手元の取材メモには選手たちの様子が細かく書き記されていた。
さらに、取材の最後にはキャプテン・石川真佑率いる石川チーム（石川真佑、佐藤淑乃、和田由紀子、中川つかさ、荒木彩花、小島満菜美）と原チーム（原、島村春世、関菜々巳、岩澤実育、北窓絢音、秋本美空、廣田あい）で、6対6のスペシャルマッチを実施。世界で戦う選手のスゴさが随所に現れる。スーパープレー連発の試合の結末は一体。
応援サポーター・原によるバレーボール日本代表選手たちへの徹底取材の模様は7月4日・5日放送の『S☆1』で2夜連続バレーボールスペシャルとしてたっぷりと届ける（※一部地域を除く）。
【写真】チームメイトしか知らない選手たちの意外な素顔が明らかに
TBSでは、7月8日から大阪で開幕する『バレーボールネーションズリーグ2026』の日本ラウンド男女全試合を放送。本大会は、今年開催されるバレーボールの大会で唯一の世界大会。既に第1週・第2週の試合を終え、現時点で女子が6勝2敗で5位、男子が出場チームの中で唯一の8戦全勝で1位と男女ともに好成績を収めている。「男女ともにメダル、再び。」日本代表選手たちのメダルを懸けた熱戦の数々をTBS系列では連日生中継で放送する。
女子日本代表選手の練習取材で味の素ナショナルトレーニングセンター（NTC）を訪れた原は、選手たちの強さの秘密を徹底取材。自身も中学・高校時代にバレー部に所属していた経験がある原だが、初めて目の当たりにする日本代表選手たちの練習風景に大興奮。手元の取材メモには選手たちの様子が細かく書き記されていた。
さらに、取材の最後にはキャプテン・石川真佑率いる石川チーム（石川真佑、佐藤淑乃、和田由紀子、中川つかさ、荒木彩花、小島満菜美）と原チーム（原、島村春世、関菜々巳、岩澤実育、北窓絢音、秋本美空、廣田あい）で、6対6のスペシャルマッチを実施。世界で戦う選手のスゴさが随所に現れる。スーパープレー連発の試合の結末は一体。
応援サポーター・原によるバレーボール日本代表選手たちへの徹底取材の模様は7月4日・5日放送の『S☆1』で2夜連続バレーボールスペシャルとしてたっぷりと届ける（※一部地域を除く）。