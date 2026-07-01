BE：FIRST、デビュー5周年イヤーを彩る第2弾シングル「Missing」発売
6人組ダンス＆ボーカルグループBE：FIRSTが、デビュー5周年イヤーを彩る「5th Anniversary Project」の第2弾シングル「Missing」を、本日7月1日に発売した。
【動画】BE：FIRST「Missing」初の2本立てMV
「5th Anniversary Project」の第1弾シングルとして今年5月にリリースした「BE：FIRST ALL DAY」で、「生涯BE：FIRSTであること」を高らかに宣言したBE：FIRST。
本日リリースの新曲「Missing」は、同プロジェクトの第2弾シングル。先日には「Story ver.」と「Move ver.」の2本のMusic Videoを公開し、初の試みとして大きな話題を呼んだ。
本楽曲は、UKダンスシーンを代表する存在として確固たる地位を築いてきた DJ／Producer Jonas Blueをプロデューサーに迎えて制作したDance popナンバー。BE：FIRSTはこれまでに「Don’t Wake Me Up」のカヴァーでJonas Blueとコラボレーションしており、今回の楽曲はその関係性の延長線上で生まれた。
切ないアコースティックギターのイントロから始まり、Jonas Blueの真骨頂とも言えるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。ハイトーンのヴォーカルが、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る。感情の揺らぎと高揚感が交差する、切ないラブソングに仕上がっている。
さらに、2曲目に収録される楽曲のタイトルは「Why， Why」。印象的なピアノの旋律と、ダンサブルな2‐Step／UK Garageトラックが融合したサウンドに乗せて、愛と不安の狭間で揺れ動く2人の関係を描いたラブソングだ。Chaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁、キーボードプレイヤーHiromu、SKY‐HIのコライトによって制作された。作詞はSKY‐HIとRYUHEIが担当。曖昧な夜に溺れ、傷つきながらも惹かれ合ってしまう感情を、表情豊かな歌声で切なくも妖艶な空気感とともに表現した1曲に仕上がった。
そのほか、メンバーのソロプロジェクト“One of the BE：ST”の最後の6人目として、SHUNTOのソロ曲「Want it 〜One of the BE：ST‐06 SHUNTO〜」も併せて、合計3曲を収録。
さらに、LIVE盤には3月20日に京都・平安神宮で開催された「平安神宮御鎮座百三十年記念 BE：FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮」を収録。MV盤には、表題曲「Missing」のMusic Videoと撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像を収めた。
BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤の内容に加え、ジャケット写真撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes、「D.U.N.K. Showcase in K‐Arena Yokohama 2026」のBE：FIRSTパートとSHUNTOのソロパフォーマンスを収めた豪華な内容となっている。
なお、BE：FIRSTは9月からは世界4都市を回るワールドショーケース「BE：FIRST WORLD SHOWCASE 2026」の開催も控えている。
BE：FIRSTシングル「Missing」は発売中。
【動画】BE：FIRST「Missing」初の2本立てMV
「5th Anniversary Project」の第1弾シングルとして今年5月にリリースした「BE：FIRST ALL DAY」で、「生涯BE：FIRSTであること」を高らかに宣言したBE：FIRST。
本楽曲は、UKダンスシーンを代表する存在として確固たる地位を築いてきた DJ／Producer Jonas Blueをプロデューサーに迎えて制作したDance popナンバー。BE：FIRSTはこれまでに「Don’t Wake Me Up」のカヴァーでJonas Blueとコラボレーションしており、今回の楽曲はその関係性の延長線上で生まれた。
切ないアコースティックギターのイントロから始まり、Jonas Blueの真骨頂とも言えるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。ハイトーンのヴォーカルが、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る。感情の揺らぎと高揚感が交差する、切ないラブソングに仕上がっている。
さらに、2曲目に収録される楽曲のタイトルは「Why， Why」。印象的なピアノの旋律と、ダンサブルな2‐Step／UK Garageトラックが融合したサウンドに乗せて、愛と不安の狭間で揺れ動く2人の関係を描いたラブソングだ。Chaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁、キーボードプレイヤーHiromu、SKY‐HIのコライトによって制作された。作詞はSKY‐HIとRYUHEIが担当。曖昧な夜に溺れ、傷つきながらも惹かれ合ってしまう感情を、表情豊かな歌声で切なくも妖艶な空気感とともに表現した1曲に仕上がった。
そのほか、メンバーのソロプロジェクト“One of the BE：ST”の最後の6人目として、SHUNTOのソロ曲「Want it 〜One of the BE：ST‐06 SHUNTO〜」も併せて、合計3曲を収録。
さらに、LIVE盤には3月20日に京都・平安神宮で開催された「平安神宮御鎮座百三十年記念 BE：FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮」を収録。MV盤には、表題曲「Missing」のMusic Videoと撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像を収めた。
BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤の内容に加え、ジャケット写真撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes、「D.U.N.K. Showcase in K‐Arena Yokohama 2026」のBE：FIRSTパートとSHUNTOのソロパフォーマンスを収めた豪華な内容となっている。
なお、BE：FIRSTは9月からは世界4都市を回るワールドショーケース「BE：FIRST WORLD SHOWCASE 2026」の開催も控えている。
BE：FIRSTシングル「Missing」は発売中。