とき宣、突然の活動終了にファン絶句「言葉にならない…」「受け入れ難い」 ラストライブは27年春
アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）が1日、2027年春頃をもって活動を終了することを発表。突然の知らせにファンの間には激震が走った。
【写真】先月は…グリーンカーペットに“ぎゅっ”となかよく並んでいたとき宣
同グループの公式サイトには「大切なお知らせ」と題した文章が掲載され、「超ときめき▽宣伝部は2027年の春頃をもって活動を終了することになりました。このようなご報告になってしまったこと、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
今回の決断については「メンバー含めチームで時間をかけて何度も何度も話し合いを重ねて参りました」とし、「2027年春頃に最後のワンマンライブを開催予定です」と伝えた。
突然の知らせにファンの間では「言葉にならない…」「受け入れ難い」「なんて事だ！」との衝撃が広がっている。
同グループは2015年6月、「土っキュン▽!!少女」でデビュー。現在は辻野かなみ、小泉遥香、坂井仁香、吉川ひより、菅田愛貴の5人で活動し「ときめく恋と青春」をテーマに、世界中のみんなにときめきを宣伝（お届け）している。
楽曲「最上級にかわいいの！」が大バズリし「第66回輝く！日本レコード大賞」作詞賞を受賞。2025年4月11日に結成10周年を迎え、7月から「超ときめき▽宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2025 〜10th Anniversary〜」を開催した。26年5月20日にニューシングル「どりーむじゃんぼ！」発売。7月〜10月まで「超ときめき▽宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2026」の開催を予定している。
【写真】先月は…グリーンカーペットに“ぎゅっ”となかよく並んでいたとき宣
同グループの公式サイトには「大切なお知らせ」と題した文章が掲載され、「超ときめき▽宣伝部は2027年の春頃をもって活動を終了することになりました。このようなご報告になってしまったこと、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
突然の知らせにファンの間では「言葉にならない…」「受け入れ難い」「なんて事だ！」との衝撃が広がっている。
同グループは2015年6月、「土っキュン▽!!少女」でデビュー。現在は辻野かなみ、小泉遥香、坂井仁香、吉川ひより、菅田愛貴の5人で活動し「ときめく恋と青春」をテーマに、世界中のみんなにときめきを宣伝（お届け）している。
楽曲「最上級にかわいいの！」が大バズリし「第66回輝く！日本レコード大賞」作詞賞を受賞。2025年4月11日に結成10周年を迎え、7月から「超ときめき▽宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2025 〜10th Anniversary〜」を開催した。26年5月20日にニューシングル「どりーむじゃんぼ！」発売。7月〜10月まで「超ときめき▽宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2026」の開催を予定している。