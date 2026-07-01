「マンダロリアン」公式ビジュアルガイド発売決定 ─ 全3シーズン裏側を徹底解剖、独占断面図アートワークでビークルの内部構造も初公開

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』も好評のドラマ「マンダロリアン」より、ルーカスフィルム公式となる一冊『スター・ウォーズ／マンダロリアン公式ビジュアルガイド』が2026年10月25日に発売となる。ルーカスフィルム公式だからこそできた、ここでしか見られない情報が満載。ディズニープラスで配信中の『マンダロリアン』を完全網羅した必携ガイドだ。

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ディン・ジャリン役で主演のペドロ・パスカルによる序文抜粋も公開されている。

『マンダロリアン』全3シーズンの必携ガイド

イギリス・DK（ドーリング・キンダスリー）社の大人気のビジュアルガイド形式で、『マンダロリアン』の世界を比類なき視点で紹介。

◆ディン・ジャリンのベスカーアーマーに隠されたガジェットを発見しよう

◆象徴的な存在・グローグーについてもっと知ろう

◆マンダロリアンの名誉の掟「道」の秘密を探ろう

◆レイザー・クレストの仕組みを詳しく見てみよう

◆恐るべきフェネック・シャンドと冷酷なモフ・ギデオンに会おう などなど

新たに公開された詳細情報やアートワークも満載。レイザー・クレストとマンダロリアンのN-1スターファイターのクロスセクション（独占断面図アートワーク）などでビークルの内部構造を初めて公開。

ディズニープラスで配信された3シーズンを中心に、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』も一部紹介した『スター・ウォーズ／マンダロリアン』の世界を横断的に網羅した究極の一冊。

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序文（より抜粋）

「全体は部分の総和に勝る」というアリストテレスの名言は、ストーリーテリングや映画作り、とりわけ、“はるか銀河の彼方”のドラマおよび映画作りによくあてはまる。



『マンダロリアン』のような作品を作りあげるには、数々の才能あるアーティストが必要である。文字どおり、また比喩的な意味でも、すべてが物語から始まり、すべてを一から作りあげていかなければならないからだ。（中略）

ひょっとすると読者諸君は、『マンダロリアン』を制作するのがどれほど大変な作業か、各エピソードにどれほどの努力が注ぎ込まれ、細部までこだわって作られているかに、これまでは気づかなかったかもしれない。だが、本書でその努力の跡を垣間見ることができる。レイザー・クレストのような重要な要素から、マンドーのホイッスリング・バードといった細かな装備まで、コスチューム、小道具、ビークル、キャラクターに焦点を当てた各々のページを通して、物語で描かれている世界をより深く味わえるからだ。（中略）



読者諸君が、様々なディテールとわれわれの「総和」を楽しんでくれることを願っている。



結局のところ、これが「我らの道」なのだから。



by ペドロ・パスカル

（マンダロリアン／ディン・ジャリン役）

『スター・ウォーズ／マンダロリアン公式ビジュアルガイド』は2026年10月25日（日）発売。富永晶子・訳。B4変型・上製・232ページ。6,600 円（税込）。

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