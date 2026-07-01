6月29日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、先輩後輩の絆を確かめる新企画「先輩のお願いなんで選手権」が開催された。

お世話になっている先輩から“超無茶なお願い”をぶつけられたら、芸人はどこまで受け入れるのか？ その対応をこっそりモニタリングしながら楽しむドッキリ企画だ。

今回は、オズワルド・伊藤俊介がターゲットになり、スタジオも予想だにしなかった意外なリアクションを見せることに…。

【映像】オズワルド伊藤、ドッキリで見せた“神対応”に感動の嵐「今まで以上に好きになった」

仲のいい先輩と後輩が一緒に夢を叶えるというニセ特番の打ち合わせにやって来た伊藤。タッグを組むのはプライベートでも一緒によく飲む品川祐（品川庄司）。伊藤は品川から深夜の何時に呼び出されても必ず駆けつけるほど付き合いが良く、全幅の信頼を寄せられているという。

しかし、品川が「一緒に叶えたい」と挙げた3つの夢は、「お揃いのタトゥーを入れる」「丸坊主にして中国の少林寺で武術を習得する」「お笑い論について週に2回語り合うYouTubeチャンネルを開設する」という、あまりにもハードルが高いものばかりだった。

とくに伊藤を絶望させたのがタトゥーの提案だ。

仕掛け人のディレクターから「背中にガッツリと、お互いを模した竜や虎の和彫りを入れたいと品川さんが言ってる」と聞かされると、伊藤は「え、ガッツリすか!?」と大困惑。「テレビで刺青は…」とリアルに頭を抱え、日頃の恩がある品川の願いだけに、即座にNGを出せず悩み続けた。

さらに、別室でモニタリングしていた有田哲平の悪ノリで、「入れ墨を入れた状態で少林寺で3カ月も武術習得」「少林寺でお笑い論を熱く語る『笑林寺』というYouTubeチャンネルを開く」と、品川の夢が次々にエスカレート。度重なる波状攻撃に、伊藤は完全にキャパオーバーとなる。

ところが、ニセ特番にモグライダー・芝大輔ときしたかの・高野正成のコンビも出演すると知ると、伊藤は途端に目の色を変えた。ディレクターからの「品川さんは芝さんには負けたくないみたいです」という一言に刺激を受けたのか、「俺も高野は同期だしな」と対抗心を燃やす。

悩みに悩んだ末、結局「少林寺で武術習得」と「お笑い論を語るYouTube」をOKし、「お揃いのタトゥー」も「サイズ感だけ相談させてほしい」と言って、すべてのお願いを男気で承諾した。

この後輩の圧倒的な愛と男気に、品川は「俺、マジで伊藤のこと今まで以上に好きになっちゃった」と心打たれる。

その後、ネタバラシで突撃すると、伊藤は「めっちゃ安心した」と安堵し、その目からは涙が…。「めっちゃ嫌だった、タトゥー」「（断りたかったけど）品川さんの作戦があるのかなと思って…」と、涙をにじませながら先輩への忠誠心を明かした。

まさかの結末に、すっかり感動ムードに包まれたくりぃむしちゅーら一同。しかし、品川が「感動して本当にタトゥー入れたくなっちゃった」とコメントすると、伊藤は「本末転倒すぎますって！」とすかさず叫び、爆笑を誘っていた。