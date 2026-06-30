令和ロマン・松井ケムリ、声優就任に「悪いことせずに生きてきて良かった」相方・高比良くるまとの“10年変わらない関係性”も明かす【トイ・ストーリー５】
【モデルプレス＝2026/06/30】お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが6月30日、都内で開催された映画「トイ・ストーリー５」（7月3日公開）ジャパンプレミア舞台挨拶に登壇。本作に出演することが決まったときの心境や、相方との関係性を語った。
【写真】令和ロマン・ケムリ、生まれたて第1子との2ショット
本作で新キャラクターのおもちゃ・アトラス役の日本版声優を務める松井は、出演が決まったときの心境を聞かれると「この役が決まったって言われた時、ほんとにここまで悪いことせずに生きていて良かったと思いました。本当にありがたいことで」と独特の表現で喜び、会場の笑いを誘った。さらに「僕は今子供が1歳なので、ちょうどここから、僕も『トイ・ストーリー』と一緒に成長してきましたけど、子供がまたこっから『トイ・ストーリー』と成長できると思ったら、親子で受け継いだような気持ちになって、めちゃくちゃ光栄でございます」と作品への愛着を語った。
イベントでは、シリーズを通して描き続けてきたテーマ「時が流れても、変わらない大切なものがある」にちなんだトークセッションを展開。松井は「令和ロマンってコンビで普段相方がいるんですけど、相方が大学時代の後輩なんですよ。知り合ってからでいったらもう10年以上経ってるんですけど、未だに相方は僕に対して敬語なんですよ」と相方の高比良くるまとの関係性に言及した。
この距離感について、松井は「そこはなんかこの関係性として、ずっと大切にしてくれてる部分なのかもしれないですね。もし今タメ口使ってきたらちょっとイラッとしちゃうかもしんないです」とジョークを交えて語った。また、自身が大切にしていることとしては「家族でご飯食べる時間は絶対、一応どんだけ帰るのが遅くなっても、奥さんが作った料理を食べる。奥さんがめちゃくちゃ頑張ってくれてるんですけど。それとかはやっぱこれからも大事にしていきたい」と語り、家族への感謝を忘れない温かい一面を明かした。
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。全米では初週末3日間の興行収入がシリーズ史上No.1となるヒットを記録しており、“シリーズ最高の物語”に世界中から絶賛の声が上がっている。
レッドカーペットイベントには、ウッディ役の唐沢寿明、バズ役の所ジョージをはじめ、日下由美、広瀬アリス、佐野勇斗（M!LK）、井上和（乃木坂46）、松井、竜星涼と本作のキャストが勢揃い。ほかにも、「トイ・ストーリー」ファンである池崎理人（INI／※「崎」は正式には「たつさき」）、高塚大夢(INI／※「高」は正式には「はしごだか」)、板野友美、KAIRYU（MAZZEL）、雅久（aoen）、柏木由紀、ジェラードン、しなこ、多田梨音、時田音々、永尾柚乃、長浜広奈、濱口優、MAKI（＆TEAM）、マヂカルラブリー、南明奈、村重杏奈、若槻千夏ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
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◆松井ケムリ、声優就任に「悪いことせずに生きてきて良かった」
本作で新キャラクターのおもちゃ・アトラス役の日本版声優を務める松井は、出演が決まったときの心境を聞かれると「この役が決まったって言われた時、ほんとにここまで悪いことせずに生きていて良かったと思いました。本当にありがたいことで」と独特の表現で喜び、会場の笑いを誘った。さらに「僕は今子供が1歳なので、ちょうどここから、僕も『トイ・ストーリー』と一緒に成長してきましたけど、子供がまたこっから『トイ・ストーリー』と成長できると思ったら、親子で受け継いだような気持ちになって、めちゃくちゃ光栄でございます」と作品への愛着を語った。
◆松井ケムリ、相方との関係性明かす
イベントでは、シリーズを通して描き続けてきたテーマ「時が流れても、変わらない大切なものがある」にちなんだトークセッションを展開。松井は「令和ロマンってコンビで普段相方がいるんですけど、相方が大学時代の後輩なんですよ。知り合ってからでいったらもう10年以上経ってるんですけど、未だに相方は僕に対して敬語なんですよ」と相方の高比良くるまとの関係性に言及した。
この距離感について、松井は「そこはなんかこの関係性として、ずっと大切にしてくれてる部分なのかもしれないですね。もし今タメ口使ってきたらちょっとイラッとしちゃうかもしんないです」とジョークを交えて語った。また、自身が大切にしていることとしては「家族でご飯食べる時間は絶対、一応どんだけ帰るのが遅くなっても、奥さんが作った料理を食べる。奥さんがめちゃくちゃ頑張ってくれてるんですけど。それとかはやっぱこれからも大事にしていきたい」と語り、家族への感謝を忘れない温かい一面を明かした。
◆「トイ・ストーリー５」ジャパンプレミア
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。全米では初週末3日間の興行収入がシリーズ史上No.1となるヒットを記録しており、“シリーズ最高の物語”に世界中から絶賛の声が上がっている。
レッドカーペットイベントには、ウッディ役の唐沢寿明、バズ役の所ジョージをはじめ、日下由美、広瀬アリス、佐野勇斗（M!LK）、井上和（乃木坂46）、松井、竜星涼と本作のキャストが勢揃い。ほかにも、「トイ・ストーリー」ファンである池崎理人（INI／※「崎」は正式には「たつさき」）、高塚大夢(INI／※「高」は正式には「はしごだか」)、板野友美、KAIRYU（MAZZEL）、雅久（aoen）、柏木由紀、ジェラードン、しなこ、多田梨音、時田音々、永尾柚乃、長浜広奈、濱口優、MAKI（＆TEAM）、マヂカルラブリー、南明奈、村重杏奈、若槻千夏ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
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