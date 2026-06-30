女優＆グラビア二刀流でブレイク必至のニューヒロイン！ 日向坂46・金村美玖も初登場
タレント、俳優の遥りさが、30日発売の「週刊SPA！」（扶桑社） 7月7・14日合併号で、同誌のグラビアコーナー「美女検索」に登場した。
【写真】表紙は日向坂46・金村美玖、浴衣姿も！ 「SPA！」最新号フォトギャラリー
■ 表紙の人＆美女地図：金村美玖（日向坂46）
夏、咲き誇る！
日向坂46の金村美玖が本誌表紙に初登場！ 夏の始まりに、風薫る爽やかなカットをお届け。暑い季節を象徴する浴衣姿も必見だ!!
■ グラビアン魂：水咲優美
当連載では「女は年を重ねて素敵になるが、男はただ老いていくだけ」は、もはや定説。今回登場する水咲優美も、まさにそんな感じで、前回登場時よりもさらに良くなったとグラビアンたちも大絶賛。一方でみうらは、最近の自身の体験をもとに、年を重ねる難しさを語る。
■ 美女地図：太田彩夏（SKE48）
あやめろい！
SKE48・太田彩夏の1st写真集が8月5日に発売決定。台湾を舞台に新たな“あやめろ”を解禁！ 等身大の魅力をたっぷり詰め込んだ一冊から、未掲載写真を一挙公開！！
■美女検索：遥りさ
正統派なのに艶っぽい
健康的な美ボディとピュアな瞳が持ち味のニューヒロイン・遥りさをピックアップ！ 俳優＆グラビアの二刀流でブレイク必至の彼女の“今”を独り占めした！
【写真】表紙は日向坂46・金村美玖、浴衣姿も！ 「SPA！」最新号フォトギャラリー
■ 表紙の人＆美女地図：金村美玖（日向坂46）
夏、咲き誇る！
日向坂46の金村美玖が本誌表紙に初登場！ 夏の始まりに、風薫る爽やかなカットをお届け。暑い季節を象徴する浴衣姿も必見だ!!
■ グラビアン魂：水咲優美
当連載では「女は年を重ねて素敵になるが、男はただ老いていくだけ」は、もはや定説。今回登場する水咲優美も、まさにそんな感じで、前回登場時よりもさらに良くなったとグラビアンたちも大絶賛。一方でみうらは、最近の自身の体験をもとに、年を重ねる難しさを語る。
あやめろい！
SKE48・太田彩夏の1st写真集が8月5日に発売決定。台湾を舞台に新たな“あやめろ”を解禁！ 等身大の魅力をたっぷり詰め込んだ一冊から、未掲載写真を一挙公開！！
■美女検索：遥りさ
正統派なのに艶っぽい
健康的な美ボディとピュアな瞳が持ち味のニューヒロイン・遥りさをピックアップ！ 俳優＆グラビアの二刀流でブレイク必至の彼女の“今”を独り占めした！