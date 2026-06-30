ニトリは、スピーカー内蔵で電動リクライニング対応のシアターソファ「EK7980」を、一部ニトリ店舗とニトリネットで発売した。ラインアップは、布タイプがライトグレー、ダークグレーの2色、本革タイプがベージュ、ブラウンの2色。直販価格は布タイプが199,900円、本革タイプが249,900円。

電動ソファにサウンド体験と振動機能を融合させた製品。Bluetoothスピーカー、サブウーファー、バイブレーション機能を搭載することで、「映画の重低音、ライブ音源の響き、ゲームの迫力ある効果音、そして歓声に包まれるスポーツシーンまで、まるでその場にいるかのような没入感を実現」したという。

布タイプ ライトグレー

本革タイプ ブラウン

テレビやスマホ、タブレットなどの端末とBluetoothで接続。操作は右ひじの内蔵パネルから可能。音量や音質、視聴モードをシーンに合わせて切り替え可能で、映画・音楽・ゲームなど幅広い用途に対応する。

可動式ヘッドレストに中高音域を担う左右スピーカーを、座面下には重低音を再現するサブウーファーを内蔵し、2.1ch対応。さらに低音と連動して振動するバイブレーション機能を装備。映画のアクションシーンやライブ映像の臨場感、ゲームの緊張感などを“音と振動”で体感できる。

背もたれと座面、さらにヘッドレストがそれぞれ独立して動く2モーター仕様。映画鑑賞ではリラックスした姿勢に、ゲームや観戦時には視線を合わせやすい角度にと、シーンに応じた最適なポジションを細かく調整できる。長時間の使用でも快適さを保つとしている。

別売りのサイドテーブルやタブレットホルダー、リモコンを組み合わせることで、使い勝手を向上できる。

外形寸法は195×95×106cm。重量は約122.6kg。