倉本昌弘、加藤金次郎の“54歳差”同組が実現 国内男子ゴルフ1カ月ぶり開催
＜JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 事前情報◇30日◇西那須野カントリー倶楽部（栃木県）＞1カ月ぶりに国内男子ツアーが開催される。選手会が主催する「JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品」が7月2日（木）に開幕。栃木県の西那須野CCが舞台となる。
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開幕に先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。昨年覇者の生源寺龍憲は岩田寛、細野勇策との注目グループに組み込まれた。初日は午後0時10分に1番からティオフする。70歳の倉本昌弘は時松源藏、2週前に下部ACNツアーを最年少16歳で制した加藤金次郎と同組。倉本と加藤は54歳差で、ツアーでも類を見ない年齢差が実現した。賞金総額は5000万円。優勝者には1000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
選手会主催大会 第1ラウンドの組み合わせ
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加藤金次郎 プロフィール＆成績
国内女子ツアー 初日の組み合わせ
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