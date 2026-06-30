歌手未唯mie（68）が30日までに、インスタグラムを更新。20日に老衰のため91歳で亡くなった俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を追悼した。

「美輪明宏さんの訃報に残念でなりません」とすると、「ピンク・レディー解散直後から、アドバイスを頂いてからずっと敬愛しておりました」と続け、「美輪さんの舞台や音楽会に、伺うたびに心洗われ背中を押してもらいました」とした。

還暦を迎えた頃、美輪さんから「未唯mieちゃん、これからよ、これからが本当のあなたを出せる時が来たのよ」という言葉をかけてもらったという。これを「いつもの様に、舞台の素晴らしさを話し出した私に、心の中を見透かされて下さったお言葉」とした。

また、「不安や選択に迷いがある時、相談する事も無く、お目にかかれば的確なアドバイスを授けて下さった美輪さん」と続け、「人付き合いも腹も、6分目が丁度良いのよ」という教訓も授かった。

「LIVEのお知らせもしていないのに、ここぞ！！の時に素晴らしいお花を贈って下さって、どんなに励まされた事か分かりません」など、美輪さんとのエピソードをつづった。

「お伝えしきれない程多くの愛と励ましを下さって、感謝しても、しても、しきれません。私だけで無く、たくさんの方たちの心を救って来られた美輪明宏さん。まだまだ、導いて欲しかったです」とすると、「心よりのご冥福をお祈りいたします。本当に本当に、ありがとうございました」と追悼した。