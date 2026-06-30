元ＮＭＢ４８でタレントの小嶋花梨が３０日、大阪市内で、卒業後初の音楽ライブ「Ｋｏｊｉｍａ Ｋａｒｉｎ １０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ『Ｂｌｏｏｍ＆Ｂｅｙｏｎｄ』」（７月１７日・Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ Ｌｉｖｅ ＯＳＡＫＡ）の取材会に出席した。

昨年１１月にグループを卒業。卒業後の自身の変化について「今まではキャプテンという立場でもあったので、どんな仕事に関しても、これがグループのためになるっていうのが軸で活動してきました。今は全部が自分の軸になっているっていうのが一番大きな変化」と笑った。自分を見つめ直す時間が増えたそうで「今はいろんなことに興味を持ちながら挑戦できていると思います」と意欲的だ。

ピアノの伴奏だけで歌うスタイルでのコンサート。昨年も挑戦し２回目となるが「１０人以上のメンバーで歌唱をしてきたから、このライブを通して私の歌声だけを聞けるっていうのに皆さんが楽しんでいただけていたりもするので、一番歌が届きやすいのかな」と手応えを感じている。セットリストはすでに決まっているが、絶対に入れたかった曲に「夏のＤｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ」を挙げ「自分がセンターで歌わせていただいてた楽曲で、ファンの皆さんもこの曲を歌う私のことを好きでいてくれたので、恩返しの気持ちで歌えたら」とほほ笑んだ。

卒業後には渋谷凪咲と台湾旅行に１泊２日の弾丸で行くなど、アクティブに活動。現在は“ポイ活”にはまっていることを明かし「今までもお金の興味が人一倍あったんですけど、せっかくならポイント集めようって思って、今はお散歩したらポイントがたまるアプリで２０ポイントとかためるのが楽しいです」とプライベートの充実を語った。