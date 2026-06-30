大家さんの困りごとに答える無料AI！ ウチコミ「賃貸経営AI」

記事ポイント ウチコミ「賃貸経営AI」は大家向け相談AI2026年6月23日から大家会員ページで利用可能空室対策や修繕・リフォーム、入居者管理に対応 ウチコミ「賃貸経営AI」は大家向け相談AI2026年6月23日から大家会員ページで利用可能空室対策や修繕・リフォーム、入居者管理に対応

ウチコミは、大家さんの賃貸経営に関する疑問や悩みに対応するAIアシスタント「賃貸経営AI」を開発しました。

2026年6月23日(火)より、「ウチコミ！」大家会員ページ内で提供が始まっています。

賃貸経営の基礎知識、不動産投資の考え方、空室対策、修繕・リフォーム、入居者募集・管理などの質問に答えます。

ウチコミ「賃貸経営AI」

サービス名：賃貸経営AI提供開始日：2026年6月23日(火)提供対象：ウチコミ！大家会員利用場所：ウチコミ！大家会員ページ内

「賃貸経営AI」は、大家さん一人ひとりが知りたい情報へ短時間でたどり着けるように開発されたAIアシスタントです。

賃貸経営には、物件選びや資金計画、空室対策、入居者対応、税務・法務など幅広い知識が求められます。

インターネット上に膨大な情報がある中で、何から調べればよいのかわからない、必要な情報を探すだけで時間がかかるといった課題に向けたサービスです。

「ウチコミ！」大家会員ページ内で使えるため、賃貸経営に関する疑問とサービスの利用方法を同じ場所で扱えます。

大家会員限定で無料利用できます

対象：ウチコミ！大家会員限定利用料金：無料利用場所：ウチコミ！大家会員ページ内

「賃貸経営AI」は、「ウチコミ！」大家会員限定で無料利用できます。

大家会員ページ内で利用できるため、物件選びや資金計画など賃貸経営で必要になる知識を調べる場面に使えます。

空室対策、入居者対応、税務・法務など、大家さんが調べる範囲の広い項目も対象です。

賃貸経営に関する幅広い質問を扱います

対応内容：賃貸経営の基礎知識対応内容：不動産投資の考え方対応内容：空室対策対応内容：修繕・リフォーム対応内容：入居者募集・管理対応内容：ウチコミ！の利用方法

「賃貸経営AI」は、賃貸経営の基礎知識から不動産投資の考え方まで、大家さんの質問を扱います。

空室が続いている場合にどのような対策が考えられるか、リフォームを行うべきかの判断基準は何かといった質問が想定されています。

賃貸経営を始める際に押さえておくべきポイントも、想定質問例に含まれています。

入居者募集・管理や修繕・リフォームなど、物件を運営する中で出てくる疑問を質問できます。

「ウチコミ！」の利用方法についての疑問にも対応するため、賃貸経営とサービス利用の両方を聞けます。

専門的な判断は専門家への相談が推奨されています

「賃貸経営AI」の回答は、一般的な情報提供を目的としたものです。

法務・税務・融資など専門的な判断を伴う事項については、弁護士や税理士、不動産の専門家などへの相談が推奨されています。

一般的な情報提供として使う部分と、専門的な判断が必要な部分を分けて利用する案内です。

賃貸経営に関する疑問をAIアシスタントに質問しながら、専門的な事項は専門家へ相談する使い分けが示されています。

大家さんと入居希望者が直接やり取りできるウチコミ！です

サービス：ウチコミ！特徴：全物件仲介手数料無料特徴：大家さんと入居希望者が直接チャットでやり取りできます

「ウチコミ！」は、全物件仲介手数料無料で、大家さんと入居希望者が直接チャットでやり取りできる賃貸プラットフォームです。

入居希望者は初期費用を抑えつつ、お部屋の詳しい情報を大家さんから直接聞くことができます。

大家さんは自らの言葉で物件の魅力を伝え、入居者と良好な関係を築くことができます。

「賃貸経営AI」は、その「ウチコミ！」大家会員ページ内で使えるAIアシスタントとして提供されています。

調べる範囲が広くなりがちな賃貸経営で、物件運営の疑問と「ウチコミ！」の使い方を同じ会員ページ内で扱えます。

空室対策や修繕の判断材料を集める場面ではAIの一般情報を入口にし、法務・税務・融資などは専門家相談へ切り分ける使い方が示されています。

ウチコミ「賃貸経営AI」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「賃貸経営AI」はいつから利用できますか？

A. 「賃貸経営AI」は、2026年6月23日(火)より「ウチコミ！」大家会員ページ内で提供が始まっています。

Q. 「賃貸経営AI」は誰が利用できますか？

A. 「賃貸経営AI」は、「ウチコミ！」大家会員限定で無料利用できます。

Q. 「賃貸経営AI」ではどのような質問ができますか？

A. 賃貸経営の基礎知識、不動産投資の考え方、空室対策、修繕・リフォーム、入居者募集・管理、「ウチコミ！」の利用方法についての疑問を相談できます。

Q. 専門的な判断を伴う内容も「賃貸経営AI」で完結できますか？

A. 回答は一般的な情報提供を目的としたものです。

法務・税務・融資など専門的な判断を伴う事項は、弁護士や税理士、不動産の専門家などへの相談が推奨されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大家さんの困りごとに答える無料AI！ ウチコミ「賃貸経営AI」 appeared first on Dtimes.