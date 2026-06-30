セサミストリートの楽曲が国内配信開始 1200曲超の楽曲がストリーミング解禁
セサミストリートの楽曲が、日本国内の主要音楽配信サービスで配信開始となった。これまで国内のデジタル音楽サービスでは聴くことができなかった1200曲を超える音楽カタログが、ストリーミングで楽しめるようになる。
【写真たくさん】エルモたちが可愛いかき氷になって大集合！カラフルな全8種
今回配信されるのは、エルモやクッキーモンスター、ビッグバード、オスカーら人気キャラクターによる楽曲をはじめ、ビリー・ジョエル、セリーヌ・ディオン、リトル・リチャード、レイ・チャールズ、スティーヴィー・ワンダーら世界的アーティストとの共演曲など。グラミー賞受賞作品も含まれている。
セサミストリートは1969年に米国で放送を開始し、現在では190以上の国と地域で親しまれている子ども向け教育番組。日本でもNHK Eテレ内で関連コーナーが放送されるなど、現在も子どもたちに親しまれている。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといったキャラクターたちが登場し、言葉や数を学ぶ楽しさに加え、友情、思いやり、インクルージョンの大切さを伝えてきた。
子ども向け教育番組として親しまれている一方で、かつてテレビや映像作品を通じてセサミストリートに親しんだ世代にとっては、懐かしさを感じさせる音楽でもある。今回の配信により、幅広い世代がセサミストリートの音楽に触れられる機会が広がる。
【写真たくさん】エルモたちが可愛いかき氷になって大集合！カラフルな全8種
今回配信されるのは、エルモやクッキーモンスター、ビッグバード、オスカーら人気キャラクターによる楽曲をはじめ、ビリー・ジョエル、セリーヌ・ディオン、リトル・リチャード、レイ・チャールズ、スティーヴィー・ワンダーら世界的アーティストとの共演曲など。グラミー賞受賞作品も含まれている。
子ども向け教育番組として親しまれている一方で、かつてテレビや映像作品を通じてセサミストリートに親しんだ世代にとっては、懐かしさを感じさせる音楽でもある。今回の配信により、幅広い世代がセサミストリートの音楽に触れられる機会が広がる。