『千と千尋の神隠し』カオナシの砂金は偽物？“オクサレ様”の砂金を含めた作中の砂金の価値を試算！

そもそも砂金にはどのくらいの価値がある？

砂金は純金ではなく、銀や銅などほかの金属が混ざった状態で見つかります。まずは砂金の生成過程や、ほかの金とどう差別するかを簡単に解説します。



砂金はどのように生まれるのか

砂金は、地中の金鉱脈が風化・浸食で砕け、河川に運ばれる過程で生まれます。日本では金鉱脈を「山金」、川で採れる砂金を「川金」と呼びます。



ほかの金とはどのように違う？

砂金は、自然のまま採取される未精製の金です。一方インゴットは鉱石を精錬加工した金で、刻印で純度が示されます。砂金は大きさでも分類され、0.4グラム以上を「グレイン」、1グラム以上を「ナゲット」と呼びます。



砂金の価値はどう決まる？

砂金の純度は、河川に流される過程で不純物が取り除かれるため、約80～90パーセント（K20～K21.6相当）といわれています。

金相場は2026年から高騰しており、純金（K24）の買取相場は1グラム2万5000円前後で推移しています。仮に砂金の純度を90パーセントとすると、元値は1グラム約2万3000円です。

金属買い取り業者に買い取りを依頼する場合、そこから精錬費や買取費などが差し引かれます。コレクターに買い取りを依頼する場合、砂金の大きさがナゲット以上のものは標本としての希少性が高いため、プレミア価格が付く可能性があります。



『千と千尋の神隠し』に登場する2種類の砂金

作中の砂金は「人々の欲望」を浮き彫りにする役割を持ちます。感謝のしるしか、歓心を買うためか、同じ砂金でも本質は異なります。



「河の主」が残していった砂金

登場当初、作中キャラクターからは「オクサレ様」だと思われていた「河の主」ですが、主人公である「千（千尋）」の懸命な接客により、川の神様である本来の姿を取り戻して去っていきます。

同時に、川に不法投棄されていたさまざまな廃棄物と泥を残していきますが、この泥の中に大量の砂金が含まれていました。川の神様である「河の主」が、砂金を油屋への感謝の気持ちとして残していくのは筋が通っている描写だといえます。



「カオナシ」が生み出した砂金

上記のシーンを陰から見ていたのが「カオナシ」です。砂金を出せば客としてもてなしてもらえると考えた「カオナシ」は、両手から砂金を生み出して従業員たちにばらまいたり、「千」の気をひくために両手いっぱいの砂金を作り出したりします。

しかし、のちに「カオナシ」が生み出した砂金は土になってしぼんでしまうことから、「カオナシ」の砂金は偽物だったようでした。



描写から見る2つの砂金の違い

作中での砂金の描写は「河の主」と「カオナシ」のもので明確な差異があります。

「河の主」の砂金は、粒が明確に描かれず、キラキラと美しく輝いていました。「カオナシ」が生み出した砂金は、一粒が大きく描かれる一方で、分かりやすくギラギラとした光沢を放っていました。

これは「神様が残していった神秘的な金」と「怪しげな存在が出す金のような偽物」という描き分けがあるものと推察されます。



もし本物ならいくら？作中の砂金を現実の金相場で計算

ここからは「バリュエンスジャパン株式会社」が運営する「ブランド買取専門店なんぼや」における買取価格の推移を参考に、河の主とカオナシの砂金をそれぞれ計算していきます。



「河の主」の砂金を現実換算すると約2300万円

作中でどのぐらいの量が集まったかを示す描写はありませんが、大きな浴場の床一面に砂金が広がっていたことを考慮し、金インゴットの中で最も一般的な1キログラムバー分の砂金が集まったと仮定します。

2026年5月の金相場は1グラム約2万5000円です。砂金が天然の純度90パーセントと仮定した場合、「河の主」の砂金の総量は約2300万円の価値があることになります。



「カオナシ」の砂金が本物なら約3億円規模になる可能性も

作中では偽物だった砂金がもし本物だった場合、現実換算するといくらになるのでしょうか。

「両手いっぱいの砂金」では量を把握しづらいので、仮に佐渡金山の金インゴットを目安とします。佐渡金山では体験コーナーで本物の金インゴットを展示しており、両手がふさがる程度のサイズ感で、重さは12.5キログラムあります。

もし純度90パーセントの砂金が12.5キログラム集まった場合、「カオナシ」が「千」に見せた砂金は2億8000万円の価値があるといえます。さらに「カオナシ」はことあるごとに砂金を従業員にばらまくシーンがあるため、もし砂金が本物であった場合の総額は3億円を超えるかもしれません。



まとめ

作中に登場する砂金を現実の金相場で換算すると、河の主の砂金が約2300万円、カオナシの砂金が約3億円規模になる可能性があり、非常に夢のある金額であることが分かりました。

もし現実で砂金取りを楽しむ場合は、インストラクターの指導が受けられる体験施設を利用するのがおすすめです。国立公園や私有地、漁業権が設定されている河川などで勝手に採取・採掘することは禁止されているため、鉱業法や文化財保護法に抵触することのないよう、事前に管轄の自治体や森林管理署に確認しましょう。



出典

ブランド買取専門店なんぼや 金の純度（24金・22金・18金・14金・10金）の基礎知識

株式会社ゴールデン佐渡 史跡 佐渡金山

株式会社ゴールデン佐渡 史跡 佐渡金山 金塊展示（取出体験）に関して

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー