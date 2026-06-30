ギャルモデルで女優の「みりちゃむ」こと大木美里亜（23）、お笑いコンビのガンバレルーヤが30日、都内で、ヘアケアブランド「つるりんちょ。」新CM＆新製品発表会に出席した。

みりちゃむは「ちょっと大人になってみようかな」というイメージで、フリルロングワンピース姿で登場。ガンバレルーヤも商品に合わせたベージュのセットアップで出席した。

ギャルモデルのみりちゃむはハイトーンカラーのヘアケアついて「絡まったり、ゴムのようになって切れちゃったり。毎日のケアもセットで頑張らないといけないなと感じます」とコメント。以前は「美容師に止められてもブリーチするくらいだった」と明かし、「ハイトーンは気分が上がるし、自己肯定感が上がるので、武装でしたね」と笑った。

ショートカットがトレードマークのまひる（32）は「金髪と黒髪を繰り返して、ぱさつきとごわつきがありましたね。特ににハイトーンの時期は悩んだ」と告白。「『ごめんね髪！』って感じです。優しく出来ない時期がありまして。『自分に優しく髪に厳しく』だったので、謝りたいですね」と笑った。

一方で、女優の小雪に憧れてロングヘアを続けているというよしこ（35）は「毎日のトリートメント、保湿は欠かさずに。髪の毛に気を使う。夜寝るときも自分よりも先に髪の毛を寝かせてあげる」と自身のヘアケアを語った。

続けて「髪の毛だけでも小雪さんに近づきたいから、ロングでヘアケアも頑張っていたんですが、『金八先生目指しているんですか』と聞かれたことがあり…私が追いかけていたのは初期の金八先生なのかなって。それなら、しっかりケアして立派な金八先生になろうかなって思います」と会場を盛り上げた。

元AKB48でタレントの西野未姫も出席した。