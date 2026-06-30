【プレバン「聖戦士ダンバイン」、「機甲戦記ドラグナー」、「戦闘メカ ザブングル」関連再販プラモ】 6月30日11時より予約開始

BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にて「聖戦士ダンバイン」、「機甲戦記ドラグナー」、「戦闘メカ ザブングル」関連再販プラモデルを6月30日11時より予約受付を開始する。

再販プラモデルは「聖戦士ダンバイン」から「HG 1/72 トカマクダンバイン」、「機甲戦記ドラグナー」から「HG 1/144 ドラグナー2 リフター2装備タイプ」、「戦闘メカ ザブングル」から「HG 1/144 ドラン・タイプ」、「戦闘メカ ザブングルセット2」の4商品がラインナップ。

HG 1/72 トカマクダンバイン（再販）

6月30日11時より予約開始

8月 発送予定

価格：3,850円

HG 1/144 ドラグナー2 リフター2装備タイプ（再販）

6月30日11時より予約開始

8月 発送予定

価格：4,180円

HG 1/144 ドラン・タイプ（再販）

6月30日11時より予約開始

8月 発送予定

価格：6,600円

戦闘メカ ザブングルセット2（再販）

6月30日11時より予約開始

8月 発送予定

価格：4,180円

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