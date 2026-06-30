汗ゾーンをしずく型で直洗い！ペリカン石鹸「さらさらパウダーせっけん」

記事ポイント ペリカン石鹸のボディ用さらさらパウダーせっけんさらさらパウダー6.3％で皮脂・汗を吸着洗浄しずく型石鹸でワキや足指の汗ゾーン直洗い ペリカン石鹸のボディ用さらさらパウダーせっけんさらさらパウダー6.3％で皮脂・汗を吸着洗浄しずく型石鹸でワキや足指の汗ゾーン直洗い

ペリカン石鹸が、ボディ用「さらさらパウダーせっけん」を発売しました。

夏の不快な肌悩みである汗・皮脂のベタつきや、お風呂上がりの汗だく問題に着目したせっけんです。

さらさら、冷感、吸着洗浄などの要素を詰め込んだ、酷暑な夏向けのボディ用せっけんとして登場しています。

ペリカン石鹸「さらさらパウダーせっけん」

商品名：さらさらパウダーせっけん価格：500円(税込550円)商品番号：PSAPASP商品容量：75g販売チャネル：ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ、ドラッグストア、バラエティーショップなど商品ページ：ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ

「さらさらパウダーせっけん」は、肌表面の洗い残し皮脂と汗が混ざり合うことで生まれるベタつき汗に着目したボディ用せっけんです。

皮脂汚れを洗い流し、さらふわ素肌な心地いい毎日へ導くために、さらさら、冷感、吸着洗浄の要素が入っています。

夏日、真夏日、猛暑日に続き、最高気温40℃以上の日の名称として酷暑日が発表された日本の夏に向けた一品です。

洗い残し皮脂とサラサラ汗に着目した吸着洗浄

発汗したばかりの汗はサラサラしていますが、肌表面に洗い残し皮脂があると、汗と皮脂が混ざり合って蒸発しにくいベタつき汗へ変化します。

「さらさらパウダーせっけん」は、ベタつきの原因となる洗い残し皮脂と汗を吸着して洗浄します。

とうもろこしやお米などの植物由来成分を含むさらさらパウダーを合計6.3％配合しています。

ベントナイトと重曹スクラブで肌を洗う処方

洗浄補助成分としてベントナイトに加え、マイルドな肌あたりの重曹スクラブを配合しています。

ベントナイトの細かな粒子が毛穴の奥まで入り込み、気になる汗や皮脂汚れを吸着洗浄します。

重曹スクラブは肌の角質を心地よく磨き上げ、すっきり快適なめらか素肌へ洗い上げます。

柿タンニンやユーカリ葉エキスのひきしめ成分

お肌ひきしめ成分として、柿渋とも呼ばれる柿タンニン、ユーカリ葉エキス、ミョウバンを配合しています。

すっきり洗うだけでなく、キュッと健やかで快適な素肌をサポートします。

汗や皮脂のベタつきが気になる季節のバスタイムに取り入れやすい成分設計です。

ナイアシンアミドなど4種の保湿成分

保湿成分には、ナイアシンアミド、チャ葉エキス、シュガースクワラン、ホホバ油を配合しています。

肌に健やかなうるおいを与え、うるおったなめらか素肌へ導きます。

吸着洗浄やスクラブ感だけでなく、洗った後の肌のうるおいにも目を向けたボディ用せっけんです。

パウダリーミントの香りとマイルドなひんやり感

清涼成分としてメントールを配合しています。

夏の気になるほてりやベタつきによる不快感をすっと抑える、マイルドなひんやり感があります。

香りは、ほんのりベビーパウダーのような甘さとさっぱりしたミントが溶け合う、パウダリーミントの香りです。

しずく型でワキや足の指の間を直洗い

石鹸形状は、手にフィットし細かい所も洗いやすいしずく型です。

汗やベタつきが特に気になるワキや足の指の間などには、せっけんを肌に直接あてて直洗いできます。

もこもこに泡立てると、全身にも使えます。

汗や皮脂が気になる部分には直洗い、全身には泡立てて使うなど、夏のバスタイムで洗い方を分けやすいせっけんです。

吸着洗浄やひきしめ成分に加え、保湿成分やパウダリーミントの香りまで備え、すっきり感とうるおいの両方に目を向けた処方になっています。

ペリカン石鹸「さらさらパウダーせっけん」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「さらさらパウダーせっけん」はどんな商品ですか？

A. ペリカン石鹸が発売したボディ用せっけんです。

夏の不快な肌悩みである汗・皮脂のベタつきや、お風呂上がりの汗だく問題に着目しています。

Q. 「さらさらパウダーせっけん」の価格と容量は？

A. 価格は500円(税込550円)で、商品容量は75gです。

商品番号はPSAPASPです。

Q. どこで購入できますか？

A. 販売チャネルは、ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ、ドラッグストア、バラエティーショップなどです。

Q. どのような使い方ができますか？

A. ワキや足の指の間など、汗やベタつきが気になる部分には直洗いできます。

もこもこに泡立てると全身にも使えます。

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