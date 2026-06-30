元タレントでインフルエンサー活動もしている坂口杏里さん（35）が30日までにインスタグラムを更新。今後の活動へ向けた思いをつづった。

坂口さんはストーリー機能を使って「信じてた人に裏切られて 誰かを信じること怖くて いつからか我慢ばっかの毎日 誰かがくれた優しい言葉も でもいつからか自分がおかしくなって 知らず知らず人を裏切ってたり 傷つけてたり 信用を失うことをしていたり でも偽善者でいた自分がいて」とこれまでの道のりを自戒を込めて回顧。

「私悪くないし。ってつっぱって でも受け止められない自分が居て そんな自分を今更嫌いになって」と葛藤をつづった。

それでも「人に甘える事ができる強さも必要 助けてって言う強さも必要 みんながいたから配信も頑張れてます。私は決して完璧な人間ではないし、この世に完璧な人間はいないと思ってます」と思い至り、「必ず応援して良かった。坂口杏里の、楽しい。って思ってもらうから。絶対裏切らないから、ついて来て そして今の私に色んな言葉をかけてくれたり、提供してくださっている方々。必ず、杏里変わったじゃんって1日でも早く思ってもらえるよう努力します。自慢の、坂口杏里になれる様になります」と誓いも。

そして、「毎日毎日めそめそ泣いたりしてごめんなさい でも今だけは何も言わずにそっとして下さい。絶対自慢の私になるから。これからも頑張ります、頑張らせて下さい 宜しくお願いします」と呼びかけた。

坂口さんは13年3月に横行結腸がん（大腸がん）による肺炎のため亡くなった女優の坂口良子さん（享年57）の長女。16年10月にタレントからセクシー女優に転身し、17年9月に芸能界引退を表明した。今年3月には東京都八王子市のコンビニでサンドイッチ1個（約300円）を万引したとして、警視庁高尾署に窃盗の疑いで現行犯逮捕されていた。