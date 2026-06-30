カシオ計算機は、「Speed and Intelligence」をコンセプトとした腕時計“EDIFICE（エディフィス）”の新製品として、機械式時計『EFK-200』を7月17日に発売する。

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“EDIFICE”は、ダイナミックなデザインと車との親和性が高い素材などを取り入れた独自のスタイルを特徴とするブランド。昨年発売された同社初の機械式時計『EFK-100』は、グローバルで欠品が出るほどの反響を得ていた。

『EFK-200』は、曲線を生かしたケース形状に、ミラーとヘアラインの磨き分けを組み合わせた機械式時計。丸みを帯びたケースと四隅をカットしたクッション型のベゼルを組み合わせ、側面にはなだらかなカーブを加えることで、美しい面構成による上品で洗練された見た目に仕上げたという。ヘアラインとミラー仕上げを使い分けることで、光の反射が際立ち、見る角度によって異なる表情が楽しめる。

文字板については、『EFK-200XPB』『EFK-200CD』に、高級スポーツカーに採用されるフォージドカーボンを使用。素材特有のマーブル模様が際立つデザインに仕上げられている。一方、『EFK-200D』『EFK-200DG』は、色彩の変化が美しいグラデーション文字板を採用。電気鋳造による立体感のある表現とクリア塗装を組み合わせることで、繊細で奥行きのある光沢感と、鮮やかな色彩が際立つデザインを実現した。なお、『EFK-200XPB』はケースにもフォージドカーボンを使用している。

内部機構には、日本製のメカニカルムーブメントを採用。シースルーデザインの裏蓋により、機械式時計の精密なムーブメントの動きを視覚的に楽しめる仕様となっている。

■製品情報『EFK-200』メーカー：カシオ計算機シリーズ：EDIFICE発売日：7月17日ラインナップ：EFK-200XPB、EFK-200CD、EFK-200D、EFK-200DG主な仕様：日本製メカニカルムーブメント搭載、シースルーバック、ミラー／ヘアライン磨き分けケース、フォージドカーボンまたはグラデーション文字板

（文＝リアルサウンド編集部）