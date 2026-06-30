日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が３０日に放送され、サッカー北中米Ｗ杯で日本がブラジルに惜敗したことを報じた。

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗退。３大会連続の１６強進出を逃した。残り１分の悲劇。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。前半にＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制したものの、後半にカゼミロのゴールで同点。１―１のまま延長戦突入と思われた同アディショナルタイムに、ＦＷマルチネリに決勝ゴールを決められた。

番組では試合模様をダイジェストにして振り返った。火曜コメンテーターを務めるタレントのヒロミは「惜しかったですよねぇ」とひとこと。そして「僕はね、本当に何が悪いかって、油断して起きられなかったんですよ。僕が油断しちゃったんです」と痛恨のミスを告白した。

これにＭＣの山里亮太は「あれだけ言ったじゃないですか！」。ヒロミは「オレ、何やってんだよ！って」悔しそうに語り、スタジオを笑わせた。

それでも「全部ダイジェストで見ましたけれど、本当に惜しいというか。終わった瞬間、ブラジルも『勝てた…』というくらいな余裕がない感じという。なんか違うレベルに来たよなというのは感じました」と語った。