「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１０時現在で、エンプラス<6961.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



３０日の東京市場で、エンプラスは３日続落。４月３０日に２７年３月期通期の連結業績予想を公表して以降、冴えない展開が続いており、戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているようだ。



今期の売上高は前期比１２．８％増の４８０億円、営業利益は同３．８％増の６４億円となる見込み。ＡＩ用サーバー向けは大手ＧＰＵメーカーに加えて、ハイパースケーラー向けのＡＳＩＣ関連の案件が増加する見通しだが、一方で積極的な人的投資などから販管費が増加するとみている。



出所：MINKABU PRESS