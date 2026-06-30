東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」。

同ブランドから、お出かけに便利なディズニーデザインの「伸縮トートバッグ」と「ティッシュポーチ」が登場しました！

今回は、同デザインでお揃い持ちしたくなる個性豊かな全7種のデザインを詳しく紹介します。

Plus Anq（プラスアンク）ディズニーデザイン「伸縮トートバッグ＆ティッシュポーチ」全7種

価格：伸縮トートバッグ各7,150円（税込）／ティッシュポーチ各4,950円（税込）

販売店舗：Plus Anq（プラスアンク）公式オンラインショップ

トートバッグは、中央のファスナーを開閉するだけで、荷物に合わせてバッグのサイズ（高さ）を簡単に調整できる実用的なアイテム。

超大容量へと早変わりするため、普段のお出かけから急に荷物が増えたときのサブバッグとしても大活躍してくれます。

ティッシュポーチは、裏面に便利なポケットティッシュ収納スペースを備えた便利なアイテム。

中身が見やすい大口設計でインナーポケットも付いており、マチがしっかりあるため毎日の必需品がたっぷり入る“ちょうどいい”サイズ感。

デイリーユースからトラベルグッズの収納まで幅広く活躍します。

デザインはそれぞれ7種類がラインナップ。

詳しく紹介していきます。

『ミラベルと魔法だらけの家』デザイン

ターコイズブルー系を基調とした落ち着いたトーンで、大人が使いやすい優しい雰囲気に仕上げたデザイン。

トートバッグは、主人公「ミラベル」の印象的なスカート模様をアレンジ。

「¡Los Madrigal!（マドリガル家！）」のパープルのロゴがアクセントになっています。

ティッシュポーチは、トートバッグとお揃いのスカート模様をモチーフにしたデザインを採用しています。

内側はトラやダンベルといった家族それぞれのギフト（才能）を象徴するモチーフをカラフルに散りばめた総柄が広がります。

『プリンセスと魔法のキス』デザイン

「ティアナ」のドレスを思わせる淡いグリーンを基調としたデザイン。

トートバッグは、「Just one Kiss」のロゴとともに、

幻想的な森のシーンや「ティアナ」や「ナヴィーン王子」が描かれています。

ティッシュポーチは、表面に「ティアナ」と「ナヴィーン王子」が人間の姿に戻るシーンを贅沢にデザイン。

内生地は華やかなピンク地になっており、カエルやトランペット、そしてファンに人気の蛍「レイ」などのモチーフがいっぱいに広がります。

『ベイマックス』デザイン

シックで使いやすいブラックを基調としたデザイン。

トートバッグは、「BIG HERO 6」の白いロゴが映え、

「ベイマックス」や「ヒロ」たちがヒーローとして活躍する姿や、“サンフランソウキョウ”の街並みがコミック風に表現されています。

ティッシュポーチは、表面にアクション感のある「ベイマックス」と仲間たちのアートをデザイン。

内側はグレー地に、「BIG HERO 6」のメンバーが勢揃いした総柄デザインになっています。

『ノートルダムの鐘』デザイン

深みのあるワインレッド（パープル）を基調とし、高級感を演出するデザイン。

トートバッグは作品名のロゴと、

「カジモド」「エスメラルダ」「フィーバス」など、物語を彩る主要キャラクターが揃った印象的な名シーンを横長に贅沢に配置しています。

ティッシュポーチはコンパクトながらも名シーンの感動が蘇る、圧倒的な存在感を放つデザイン。

内側は薄紫地をベースに、作中の「道化の祭りの日」の華やかさをイメージした星やコンフェッティ（紙吹雪）が舞うプラスアンクだけのオリジナル総柄を採用しています。

『三人の騎士』デザイン

大人っぽいネイビーにカラフルな色彩が映えるデザイン。

トートバッグは、「ドナルド」「ホセ・キャリオカ」「パンチート」の3人が揃った陽気なアートを線画で描き、背景にイエローやオレンジの鮮やかなカラーを乗せています。

伸縮用のファスナーを閉じても「ドナルド」「ホセ・キャリオカ」「パンチート」の元気な姿を見ることができます。

ティッシュポーチは、トートバッグと同じく3人が揃った作品らしい賑やかで陽気なアート。

内生地には、白地にネイビーのスタイリッシュな線画で3人の姿を表現した総柄を採用しており、一緒に楽しい冒険へ出かけるような気分を味わえます。

『メリー・ポピンズ』デザイン

ホワイトとレッドのコントラストが目を引くデザイン。

トートバッグは、「ジョリーホリデー」のドレスをモチーフにし、カメやペンギンなど映画を代表する楽しいモチーフを配しています。

伸縮ファスナーを閉じると上品なデザインがよく映えます。

ティッシュポーチは表面に「メリー・ポピンズ」の印象的なフレーズをベースに、作品を象徴するアイコンを表面にぎっしりとレイアウト。

内生地にはピンク地をベースに、「メリー・ポピンズ」の象徴である傘や花々が描かれたボタニカル風の総柄が広がります。

『ピノキオ』デザイン

温かみのあるブラウンを基調としたデザイン。

トートバッグは、上部に「正直ジョン」と「ギデオン」のシルエットを配置してシンプルな印象に。

伸縮ファスナーを開くと「ピノキオ」や「ジミニー・クリケット」、「正直ジョン」と「ギデオン」のコミック風アートが登場します。

ティッシュポーチは、表面に「正直ジョン」と「ギデオン」を大きくデザイン。

内生地はカラーのコミック風デザインになっていて、開くたびに物語の世界に浸ることができるお洒落な仕上がりです。

同シリーズのトートバッグとポーチを合わせて持てば、統一感のある大人かわいいコーディネートを楽しめます。

機能性抜群のアイテムで、毎日のお出かけがさらに快適になりそう！

Plus Anq（プラスアンク）ディズニーデザイン「伸縮トートバッグ＆ティッシュポーチ」全7種の紹介でした☆

※画像商品はサンプルのため実物とは異なる場合がございます。

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