『コンビニ兄弟』最終回 真心のコンビニパーティーフード
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）の最終回が、30日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
■最終回のあらすじ
能瀬（萬田久子）の案で、光莉（田中麗奈）の表彰を祝うパーティーが行われることになった。準備が進む中、ツギ（中島健人）とランチの約束をしていた廣瀬（鈴木福）が店に顔を出すと樹恵琉（嵐莉菜）も同席していた。廣瀬は自分の無個性を語り、樹恵琉を拒絶するが、ツギから思わぬ自分の魅力を告げられる…。パーティー当日、志波はある人物と再会していた。それは、志波の初恋の人・美幌の彼氏・似瀬航起（高良健吾）だった…。
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
能瀬（萬田久子）の案で、光莉（田中麗奈）の表彰を祝うパーティーが行われることになった。準備が進む中、ツギ（中島健人）とランチの約束をしていた廣瀬（鈴木福）が店に顔を出すと樹恵琉（嵐莉菜）も同席していた。廣瀬は自分の無個性を語り、樹恵琉を拒絶するが、ツギから思わぬ自分の魅力を告げられる…。パーティー当日、志波はある人物と再会していた。それは、志波の初恋の人・美幌の彼氏・似瀬航起（高良健吾）だった…。