サッカー元日本代表・三竿健斗＆後藤晴菜アナ夫妻、娘2人とハワイ旅行満喫 プライベートショットに「いいパパ！」「癒しファミリー」
フリーアナウンサーの後藤晴菜（36）とサッカー元日本代表でJ1・鹿島アントラーズMFの三竿健斗（30）が29日までに、それぞれのインスタグラムを更新。長女、次女と家族旅行を楽しむプライベートショットを公開した。
【写真】「ほっこり」三竿健斗が公開した妻＆娘2人とのハワイ旅行満喫ショット
行き先は米・ハワイ。三竿がアップした14枚の旅行中の写真には、買い物や食事、プールなど、異国の地でリフレッシュする家族の姿が写し出されている。
三竿は「美味しい食事とワイン、本、プール。デジタルデトックスもできて、すごくいい時間でした。心も身体もリセット」と英気を養ったようだ。
また後藤も、「早めの夏休みをいただきデトックス完了」とつづり、三竿との夫婦2ショットなどを公開した。
この投稿には、「優しくていいパパ！」「ほっこり」「三竿家はいつ見ても和みます」「癒しファミリー」「こちらが幸せになります」「オフを楽しんでくださいませ」などの声が寄せられている。
三竿と後藤アナは2021年に結婚。22年10月に第1子女児の出産を発表した。昨年12月に第2子妊娠を明らかにし、今年1月に第2子女児を出産したことを報告した。
【写真】「ほっこり」三竿健斗が公開した妻＆娘2人とのハワイ旅行満喫ショット
行き先は米・ハワイ。三竿がアップした14枚の旅行中の写真には、買い物や食事、プールなど、異国の地でリフレッシュする家族の姿が写し出されている。
三竿は「美味しい食事とワイン、本、プール。デジタルデトックスもできて、すごくいい時間でした。心も身体もリセット」と英気を養ったようだ。
この投稿には、「優しくていいパパ！」「ほっこり」「三竿家はいつ見ても和みます」「癒しファミリー」「こちらが幸せになります」「オフを楽しんでくださいませ」などの声が寄せられている。
三竿と後藤アナは2021年に結婚。22年10月に第1子女児の出産を発表した。昨年12月に第2子妊娠を明らかにし、今年1月に第2子女児を出産したことを報告した。