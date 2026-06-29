毎日の洗濯や掃除、食事づくりに追われ、心の余裕まで失ってはいないだろうか。実は、「分類」と「気の持ちよう」で、家事の負担をグッと減らすことができる。生活に余白を生み出して、家族関係まで円滑にするその方法とは？※本稿は、家庭教育コンサルタントの岩田かおり『お手伝いで自分から楽しく学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。

毎日の食事作りを

夫に任せて感じたこと

「6600回」

これが何の数字かわかりますか？答えは、私が10年間で作り続けてきた食事の数です。

平日は、1日2食は必ず作っていました。外食する日などを加味すると、1カ月に約55回は食事を作っていた計算になります。

これが1年になると、55回×12カ月＝660回。そして、それを10年間続けたら、660回×10年＝6600回です。私の場合、20年間続けたので、13200回を超えました（自分でも驚き！）。

私同様に、大台に乗っているみなさま、本当にお疲れさまです。我れながら、よくもまぁ、ここまで続けてきたと思いますよね？

これだけ続けていれば、自分の料理こそが正しいという気持ちになったり、大事な家族が自宅で他の人の料理を「おいしい！おいしい！」と食べているのを見てイラッとしたりしても無理はありません。

自分が握りしめてきた役割が違う人に渡ったとき、自分の“存在価値”自体が揺らぐ感覚をもってしまうのです。

実は4年ほど前に、私は夫に料理のメイン担当を権限委譲しました。

きっかけは夫が病気をしたこと。それまでは遅くまで働き、仕事で飲みに行って塩分が高い食べ物やアルコールをたくさん摂取していました。

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