決算マイナス・インパクト銘柄・寄付 … 象印 (6月29日発表分) 決算マイナス・インパクト銘柄・寄付 … 象印 (6月29日発表分)

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―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月26日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7965> 象印 東Ｐ -5.75 6/29 上期 8.49



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース