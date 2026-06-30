5人の子どもを育てるタレントの辻希美さんが6月28日、自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。高校1年生の長男・青空（せいあ）さんの友達が運動会終わりに、自宅に遊びに来るということで、人数分の夕食をつくる様子を公開しました。

【写真を見る】【 辻希美 】疲労困憊も「夜ご飯はやんなきゃいけない」“10人前”の手料理公開 第5子・夢空ちゃんと “ヘトヘトでも笑顔”





辻さんは「金曜日なんですけど、もう（午後）6時半を過ぎております。」と話し、この日の日中は、青空（せいあ）さんの体育祭だったようで「もうめっちゃ暑くて、体力がかなり消耗されてるんですけど、夜ご飯はやんなきゃいけない」と、料理をすることを報告。









さらに、体育祭の打ち上げとして、青空さんの友達が家に遊びに来るということで、「友達が打ち上げみたいな感じで我が家で集まるみたいな感じなので、簡単にビーフシチューとか作って、あとはお惣菜をいろいろ買ってきたので、その辺を出して打ち上げっぽいことをしてもらおうかなと思っております。」と、メニューを紹介。









さらに、「なんだか8人だか9人だか10人だか来るっていうことなので」集まる友達の人数についても伝えています。動画の中では、疲れている中でも、手際よく料理をする辻さんの姿が。









メンチカツやポテトを揚げて、サラダを盛り付ける様子なども。









手料理が完成して、子供たちに届けた辻さん。









動画の後半では、第5子で次女の夢空（ゆめあ）ちゃんとの様子も公開。夢空ちゃんの鼻水を吸引する様子や、寝る前にミルクを飲ませるひと時などが収められています。





















途中、横たわり思わず「疲れた〜」と本音が出る瞬間もありましたが。母娘で目が合うと、自然と笑顔になる仲睦まじい様子も。





















この動画に「私、ここまで子供に尽くせない 辻ちゃん凄い」「夕飯に10人前を作る体力があって凄い」「疲れてるはずなのに凄すぎる、、、体に気をつけてほしい、、、」「夢空ちゃん笑顔可愛い癒される」など、多くのコメントが寄せられています。









辻さんは、杉浦太陽さんと2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）さん、2010年12月に長男・青空（せいあ）さん、2013年3月に次男・昊空（そら）さん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くんが誕生。そして、2025年8月には第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生したことをSNSなどで公表しています。



【担当：芸能情報ステーション】