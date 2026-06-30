女王蜂、新曲「星」7/5先行配信8/5CD発売！ TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』ED

4月より『女王蜂 全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」』を開催中の、女王蜂。

その女王蜂が新曲「星」を、7月5日(日)先行配信、8月5日(水)CD発売する。

「星」は、7月4日(土)夜11時放送開始される、TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』のエンディングテーマ。

【PV】TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』放送直前PV｜2026年7月4日（土）初回2話連続1時間スペシャル！

TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』原作は、トマトスープにより秋田書店「Souffle」（スーフル）にて連載中で、宝島社「このマンガがすごい！2023」オンナ編で第1位を獲得、「マンガ大賞」に2023年と2024年の2年連続でランクイン、先日発表された第55回日本漫画家協会コミック部門で大賞を受賞するなど、今大注目の歴史マンガ。

アニメーション制作は、『ダンダダン』や『平家物語』、『映像研には手を出すな！』など圧倒的なクオリティで世界中から高く評価されているサイエンスSARUが手がけている。

女王蜂とは、ミュージカル・アニメーション映画『犬王』にアヴちゃんが声優として出演して以来、約4年ぶりのタッグとなる。

なお、女王蜂は、8月8日(土)Zepp Haneda(TOKYO)にて、“単独公演「蜂月蜂日～サスペンス～」”の開催が決定している。

■アヴちゃん(女王蜂) コメント

”復讐心。作品世界で描かれる激動の時代のなかで、ひとり立ち続ける主人公が抱える思い。そのとてつもなさに星を感じました。

どこか沁み入るように、たのしんで頂けますように！”

■原作者・トマトスープ先生コメント

”まるで、星の夜に辿り着いた天幕のもと語られた、彼女たちの物語を聞いているよう。

「忘れないで」、そう語りかけてくれるこの歌は、悲しくも強さを湛えています。

素晴らしい楽曲をいただき、ありがとうございます。”

■リリース情報

女王蜂

New Single「星」

・2026年7月5日(日) 先行配信



・2026年8月5日※予定 CD発売



☆タイアップ情報

TVアニメ『天幕のジャードゥーガル

2026年7月4日(土)夜11時～

初回2話連続1時間スペシャル

以降 毎週土曜 夜11時30分～

テレビ朝日系全国ネット”IMAnimation”枠・BS朝日ほかにて放送

【ストーリー】

少女と妃。

復讐の絆で結ばれた二人が、地上最強の帝国に嵐を起こす――。

母を亡くし、故郷からも遠く引き離された幼い少女・シタラは、

学者一家の心優しい奥方・ファーティマに拾われる。

「勉強して賢くなれば、どんなに困ったことが起きたって何をすれば一番いいのかわかるんだ」――

ファーティマの息子・ムハンマドの言葉に心を揺さぶられたシタラは、

“知”の可能性と大切さを知り、教養を深めていく。

いつの日にか、ムハンマドに追いつくことを夢見て……。

その頃、皇帝チンギス・カンによる地上最強の「モンゴル帝国」が日に日に勢力を拡大していた。

その歴史のうねりは、ついにシタラの住む街をも巻き込んでいく。

帝国の第四皇子トルイによってすべてを奪われ捕虜となったシタラは、

ただ一つ残った“知恵”を駆使して王族に取り入り、帝国を内側から崩壊させようと決意する。

心に復讐の炎を宿しつつ、表向きは帝国に仕える身となったシタラはある日、第三皇子オゴタイの第六妃ドレゲネと運命的な出逢いを果たす。彼女もまた壮絶な過去を抱え、心の内に帝国への深い恨みを秘めていた。

シタラとドレゲネ。

出逢うはずのなかった二人が手を取り合うとき、運命が大きく動き始める。



■ライブ情報

女王蜂 全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」

日程：2026年7月5日(日)

会場：（石川）金沢市文化ホール

時間：開場17:00 / 開演18:00

日程：2026年7月10日(金)

会場：（東京）東京ガーデンシアター

時間：開場18:00 / 開演19:00

女王蜂 単独公演「蜂月蜂日～サスペンス～」

日程：2026年8月8日(土)

会場：Zepp Haneda(TOKYO)

時間：17:00 / 18:00