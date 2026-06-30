今回紹介するのは、Threadsに投稿された猫ちゃんの「うちの子記念日」。2年前のある日、ダンボールに入れられ、道端に置き去りにされていたという小さな子猫。投稿主さんの娘さんが連れて帰ってきたことをきっかけに、猫ちゃんは家族の一員になったみたいです。

投稿はThreadsにて、4,000回以上表示。600件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの心をあたためました。

【写真：ダンボールに入れられ、道端に『置き去りにされていた子猫』→保護されてから２年…成長記録】

小さなダンボールの中にいたてんてんちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「けしたろう」さん。登場したのは、猫のてんてんちゃんです。

投稿によると、てんてんちゃんが家族になってから2年が経ったとのこと。保護された当時のてんてんちゃんは、まだ幼さの残る小さな子猫。投稿された写真には、ダンボールの中でちょこんと座るてんてんちゃんの姿が。白い布の上に小さな体を乗せ、大きな瞳で投稿主さんを見つめていたそうです。

その後、お迎えされたてんてんちゃんは、少しずつ安心できると分かったからか、表情や雰囲気がやわらかく変化。小さな前足をそろえた姿が、なんとも愛らしかったみたいです。

「もう2年、まだ2年」

投稿主さんは、てんてんちゃんのお迎えを振り返り「もう2年」「まだ2年」と感じられたとのこと。出会った日のことを思うと、2年という時間は長いようで、まだまだこれから続いていく大切な日々の途中なのかもしれませんね。

そんな、てんてんちゃんの様子を見たThreadsユーザーたちからは、「本当に大事にされているのがよくわかる写真ですね～」「写真スクロールしながらずっと「可愛い」連呼してしまった。9枚目がたまらないです笑」「鼻周りの柄の配色が美し過ぎて、ワイ悶絶。」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「けしたろう」では、てんてんちゃんとの日常が投稿されています。小さなダンボールの中にいた子猫が、今ではお布団の上で安心した表情を見せてくれる…。猫と暮らすと、こうした何気ない変化のひとつひとつが、かけがえのない宝物になっていくのかもしれません。てんてんちゃん、これからもずーっとずーっと元気でいてほしいですね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「けしたろう」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。