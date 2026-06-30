留守中に送られてきた、愛猫が家族に甘える1枚の写真。その後の投稿者さんの微笑ましい反応に、注目が集まっています。話題の投稿は88万回以上表示され、4万6000件を超える「いいね」が寄せられました。

【写真：休みを取った嫁から送られてきた『猫の様子』を見たら…思わず嫉妬してしまう光景】

留守中に送られてきた愛猫の写真

Xアカウント「しげ」に投稿されたのは、お留守番中の猫ちゃんの姿。投稿者さんの奥さんが、仕事の休みを取り、自宅で撮った写真が送られてきたのだそう。写真は猫の「ゆい」ちゃんが奥さんの足にスリスリして甘える姿だったそうです。

投稿者さんは写真を見て「可愛すぎてつらい絶対に許さない」と感じたのだとか。自分が家にいないときに、愛猫が家族に甘えている姿を見てしまったら、愛猫が可愛いと思うのと同時に嫉妬してしまうかもしれませんね。投稿者さんのゆいちゃんへの深い愛情が見えるエピソードでした。

投稿者さんの嫉妬にX民も共感

奥さんと過ごすゆいちゃんを見たXユーザーたちからは「こんなの見せられたら、飛んで帰りたくなりますね。奥様に嫉妬、、分かります！」「こりゃ、許せませんなぁ。同意します。ホント、可愛いですね」「これはべったりですね～」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「しげ」では、猫ちゃんたちや、投稿者さんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「しげ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。