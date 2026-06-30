記事ポイント 大町市プロモーション委員会が「黒部ダムスイーツ」5種類を7月1日より販売開始黒部ダムの「黒」とダム湖の「緑」を表現した、見て・撮って・食べて楽しめる新作第一弾は黒部ダムドリンクコーナーで3種類、第二弾は9月1日より2種類を販売 大町市プロモーション委員会が「黒部ダムスイーツ」5種類を7月1日より販売開始黒部ダムの「黒」とダム湖の「緑」を表現した、見て・撮って・食べて楽しめる新作第一弾は黒部ダムドリンクコーナーで3種類、第二弾は9月1日より2種類を販売

大町市プロモーション委員会が、黒部ダムをイメージした新作スイーツ5種類を2026年7月1日(水)より販売開始します。

黒部ダムに携わる関係者スタッフによるプロジェクトチームから生まれた「黒部ダムスイーツ」です。

黒部ダムの「黒」とダム湖の「緑」を、食で楽しめる新商品として展開されます。

「黒部ダムスイーツ」

販売開始日：2026年7月1日(水)販売内容：新作スイーツ5種類第一弾販売場所：黒部ダムドリンクコーナー第二弾販売場所：黒部ダム展望台レストラン

「黒部ダムスイーツ」は、黒部ダムをもっと楽しんでもらいたい、黒部ダムならではのスイーツが欲しいというスタッフの想いから生まれました。

黒部ダムをイメージする「黒」とダム湖の「緑」に着目し、試作や意見交換を重ねながら商品開発が進められています。

黒部ダムへは扇沢駅から電気バスで約16分

所在地：富山県アクセス：長野県側大町市の扇沢駅から関電トンネル電気バスで約16分

黒部ダムは富山県に位置し、長野県側大町市の扇沢駅から黒部ダムへは関電トンネル電気バスでアクセスできます。

観光地として知られる黒部ダムを、食という新たな切り口で楽しめる商品です。

黒部ダムを訪れた際に、景色とあわせて食べるダムを楽しめます。

7月販売商品はもなかやカレーまんスイーツなど3種類

販売日時：第一弾 7月1日(水)〜販売場所：黒部ダムドリンクコーナー販売内容：もなか(2個セット) 650円(税込)販売内容：黒部ダムカレーまんスイーツ 850円(税込)販売内容：ドリンク 1000円(税込)

第一弾では、黒部ダムドリンクコーナーに3種類のスイーツが並びます。

もなか、黒部ダムカレーまんスイーツ、ドリンクが登場し、黒部ダムの「黒」とダム湖の「緑」を食で表現します。

見た目を撮ってから味わう、黒部ダムならではのスイーツです。

希望者にスイーツデザインのアクリルチャームをプレゼント

対象：商品購入後に希望した方7月販売開始商品チャーム：限定100個9月販売商品チャーム：限定50個

商品購入後に希望した方には、スイーツデザインのアクリルチャームがプレゼントされます。

7月販売開始商品と9月販売商品で数量が分かれた、数量限定グッズです。

スイーツのデザインを形にしたチャームとして、黒部ダムでの購入体験に加わります。

黒部ダムカレーまんスイーツには食べ方カード付き

対象商品：黒部ダムカレーまんスイーツ内容：お召し上がり方のカード

黒部ダムカレーまんスイーツを購入した方には、お召し上がり方のカードも用意されています。

黒部ダムカレーまんスイーツを食べる流れまで含めて楽しめる商品です。

黒部ダムを食で表現したスイーツとして、写真に残したくなる見た目を目指しています。

9月販売商品はかき氷とパフェ

販売日時：第二弾 9月1日(火)〜販売場所：黒部ダム展望台レストラン販売内容：かき氷販売内容：パフェ

第二弾では、黒部ダム展望台レストランでかき氷とパフェが販売されます。

9月販売商品の詳細は、販売開始までに案内ページで知らせられます。

第一弾と第二弾を合わせて、黒部ダムの魅力を食で表現する全5品です。

黒部ダムの色を映したスイーツは、景色を眺めるだけではない観光の楽しみ方を添えてくれます。

もなかやドリンク、食べ方カード付きのカレーまんスイーツなど、見た目と味わいの両方で黒部ダムらしさに触れられるラインナップです。

大町市プロモーション委員会「黒部ダムスイーツ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「黒部ダムスイーツ」はいつから販売されますか？

A. 第一弾は7月1日(水)から黒部ダムドリンクコーナーで販売されます。

第二弾は9月1日(火)から黒部ダム展望台レストランで販売されます。

Q. 7月販売商品は何がありますか？

A. 7月販売商品は、もなか(2個セット)、黒部ダムカレーまんスイーツ、ドリンクの3種類です。

販売場所は黒部ダムドリンクコーナーです。

Q. アクリルチャームはどのようにもらえますか？

A. 商品購入後に希望した方へ、スイーツデザインのアクリルチャームがプレゼントされます。

7月販売開始商品チャームは限定100個、9月販売商品チャームは限定50個です。

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