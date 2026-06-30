各界の挑戦者と語る15分！ ストラク「夢をひらく時間」

記事ポイント ストラク新ラジオ「夢をひらく時間」開始渡辺大河が挑戦を続けるゲストを迎える番組FMヨコハマ木曜朝5時、radiko等で展開 ストラク新ラジオ「夢をひらく時間」開始渡辺大河が挑戦を続けるゲストを迎える番組FMヨコハマ木曜朝5時、radiko等で展開

ストラクが、同社代表の渡辺大河さんがパーソナリティを務める新ラジオ番組「夢をひらく時間」を放送開始します。

2026年7月2日(木)よりFMヨコハマ(84.7MHz)で始まる、各界で挑戦を続けるゲストを迎える対談形式の番組です。

夢の原点、葛藤、一歩を踏み出すための具体的な思考と行動を、毎週木曜朝5:00から15分間で語り合います。

ストラク「夢をひらく時間」

番組名：夢をひらく時間放送局：FMヨコハマ(84.7MHz)放送開始日：2026年7月2日(木)放送枠：毎週木曜 朝5:00〜5:15(15分)パーソナリティ：渡辺 大河番組コンセプト：「誰かの夢が、あなたの一歩になる」番組形式：各界で挑戦を続けるゲストを毎週迎える対談形式トーク番組二次展開：radiko・Podcast・SNS(ショート動画)等で順次配信予定番組

「夢をひらく時間」は、経営・教育・伝統文化・テクノロジーを横断する視点で、人と社会の可能性をひらく15分の対話番組です。

番組では、各界で挑戦を続けている人々の生きた言葉を、早朝の凝縮された時間にのせて伝えます。

放送音源はradikoでの聴取に加え、Podcastや各種SNSのショート動画としても順次配信される予定です。

挑戦を続けるゲストと語り合う対談形式

ゲストには、著名な経営者やアスリート、クリエイター、文化人のほか、地域で活動する起業家、教育者、職人、社会課題に向き合う実践者などが登場します。

番組では、一見華やかなキャリアの裏側にある葛藤、最初の一歩を踏み出した瞬間の心境、夢を動かし続けるための思考法や行動原理を語り合います。

渡辺大河さんが、経営者、教育者、文化継承者、技術開発者としての視点を交えながら、ゲストの言葉を丁寧に紐解いていきます。

4つの領域を横断する渡辺大河さんの視点

渡辺大河さんは、実業、教育、伝統文化、テクノロジーという4つの領域を横断して活動しています。

実業では、産直海鮮居酒家「浜焼太郎」のフランチャイズ本部を立ち上げ、全国116店舗へ拡大しました。

現在は和菓子事業を主軸に据え、「京都利休の生わらび餅」「菓匠六雁」のフランチャイズ加盟契約数が250者以上に達しています。

着色料や保存料を使用せずに生わらび餅の賞味期限を延長する独自技術の開発にも成功し、伝統食品の品質と流通の両立に取り組んでいます。

経営とAIを扱う実践的な授業

渡辺大河さんは、経営とマーケティングの実務経験を教室に持ち込む実務家教員として教壇に立っています。

主担当科目である「経営 × AI」の授業では、フードテック、サプライチェーンマネジメントへのAI活用、消費者行動分析、データドリブンな店舗運営を扱います。

伝統食品の海外展開戦略、ブランディングとマーケティングオートメーションもテーマに含まれ、事業現場で得たケーススタディや自社で運用するプロファイリング技術を教材に組み込んでいます。

放送後も触れられるメディア展開

「夢をひらく時間」は、地上波の放送枠だけで完結しない番組として企画されています。

放送音源はradikoで聴取できるほか、Podcastや各種SNSプラットフォームでショート動画として継続的に展開される予定です。

放送日時に縛られず、番組で語られた言葉に何度でも立ち返れるアーカイブを構築していきます。

多様な分野の実践者が歩んできた過程に触れることで、仕事や学び、地域活動など身近な挑戦を考える手がかりになります。

渡辺大河さんの事業・教育・文化・技術にまたがる視点が加わり、ゲストの経験を一つの成功談ではなく、行動に移すまでの考え方として受け取れる番組です。

ストラク「夢をひらく時間」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「夢をひらく時間」はいつから放送されますか？

A. 2026年7月2日(木)より、FMヨコハマ(84.7MHz)で放送開始します。

放送枠は毎週木曜 朝5:00〜5:15の15分間です。

Q. 「夢をひらく時間」のパーソナリティは誰ですか？

A. パーソナリティは渡辺 大河さんです。

実業家、大学教授、国際和菓子協会 理事長ほか、実業、教育、伝統文化、テクノロジーを横断して活動しています。

Q. 「夢をひらく時間」は放送後も聴けますか？

A. 放送音源はradikoでの聴取に加え、Podcastや各種SNSのショート動画などで順次配信予定です。

地上波の放送枠だけで完結しない展開が予定されています。

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