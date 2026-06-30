「時代遅れな印象」にならないユニクロ・GUの夏服3選。“1290円の最高傑作”など大人が買うべき「即戦力アイテム」
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆夏の即戦力アイテムを3選
今回は、ユニクロとGUで今すぐ買える「2026年夏の即戦力アイテム」を3点厳選して紹介します。どれもリーズナブルに手に入れられる上、大人世代にぴったりのアイテムを集めました。
この世代の悩みやスタイルアップにもしっかり応えてくれる傑作ばかりなので、ぜひこの記事を夏のお買い物に役立ててみてください。
今回紹介するのは下記の3アイテムです。
・ユニクロU：ドライEXクルーネックTシャツ 1290円
・ユニクロ&JWA：ストレートジーンズ／セルビッジ 4990円
・GU：クロッグシューズ 2990円
◆▼ユニクロU：ドライEXクルーネックTシャツ
まず紹介するのは、ユニクロUの「ドライEXクルーネックTシャツ」。機能性と見た目を両取りしており、大人世代が買うべきTシャツはこの一着と言えます。
デザインはシンプルなクルーネックTシャツ。丸首のベーシックなネックで、ポケなしのいわゆるシンプル無地Tシャツになっています。
ユニクロのドライEXにより、ストレッチ性があって快適なうえ、汗をかきやすい脇下などはメッシュ仕様になっており、機能性は本当に抜群です。
ユニクロのインラインでこの手のシリーズをやると、「機能性はすごいけれど、見た目を損なっている」というアプローチになりがちです。しかし、そこはさすがエルメスやラコステを手掛けてきたルメールとやっているユニクロU。
◆大人世代にぴったりの一着
見た目も完璧で、機能性バッチリでありながら安っぽく見えず、肌着やスポーツ特化のウェアにも見えません。普通のTシャツに見えるのに快適だからこそ、大人世代にはぴったりの一着です。
シルエットはリラックスフィット程度の現代的なベーシックシルエット。少し緩めなので、体型が崩れてお腹が出てきた人でもしっかり隠せますし、過剰なオーバーサイズではないので時代遅れな印象にもなりません。
サイズはワンサイズアップ推奨。カラーはブラック一択です。黒以外はどうしても肌着っぽく見えがちなので、絶対に黒を選んでください。見た目も機能性も譲りたくない大人世代にオススメします。
◆▼ユニクロ&JWA：ストレートジーンズ／セルビッジ
次に紹介するのは、ユニクロ&JWAの「ストレートジーンズ／セルビッジ」。4990円でセルビッジ仕様のデニムが手に入る、驚愕クオリティの一本です。
デザインはベーシックな5ポケット仕様ですが、補強用のリベットが付いていない簡素化された作りになっています。一方で、縫製は割り縫い、ボタンもジーンズ本来の作りを踏襲。素材はコットン100％のセルビッジ仕様と、高級デニムさながらのディテールです。
裾を折り返せば赤耳がしっかり見え、4990円でこのデニムを出してくるユニクロには本当にびっくりさせられます。
◆追加代金を払う価値があると言い切れる一本
ユニクロのインラインとコラボラインは、デザインも素材もほとんど同じです。ただ、シルエットだけはコラボラインが明らかに上手で、ここに追加代金を払う価値があると言い切れます。
シルエットはいわゆるベーシックなストレート。スリムでもワイドでもない、普通のストレートシルエットになっています。ストレートデニムはちょうどトレンドに乗ってきているシルエットなので、これを履くだけで今っぽく見せることができます。
裾は少しクッションをつけて履くのが今っぽいバランス。アンクル丈にしたり裾を上げすぎたりせず、しっかり靴の上にパンツの裾を乗せて履いてほしい一本です。
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◆夏の即戦力アイテムを3選
今回は、ユニクロとGUで今すぐ買える「2026年夏の即戦力アイテム」を3点厳選して紹介します。どれもリーズナブルに手に入れられる上、大人世代にぴったりのアイテムを集めました。
今回紹介するのは下記の3アイテムです。
・ユニクロU：ドライEXクルーネックTシャツ 1290円
・ユニクロ&JWA：ストレートジーンズ／セルビッジ 4990円
・GU：クロッグシューズ 2990円
◆▼ユニクロU：ドライEXクルーネックTシャツ
まず紹介するのは、ユニクロUの「ドライEXクルーネックTシャツ」。機能性と見た目を両取りしており、大人世代が買うべきTシャツはこの一着と言えます。
デザインはシンプルなクルーネックTシャツ。丸首のベーシックなネックで、ポケなしのいわゆるシンプル無地Tシャツになっています。
ユニクロのドライEXにより、ストレッチ性があって快適なうえ、汗をかきやすい脇下などはメッシュ仕様になっており、機能性は本当に抜群です。
ユニクロのインラインでこの手のシリーズをやると、「機能性はすごいけれど、見た目を損なっている」というアプローチになりがちです。しかし、そこはさすがエルメスやラコステを手掛けてきたルメールとやっているユニクロU。
◆大人世代にぴったりの一着
見た目も完璧で、機能性バッチリでありながら安っぽく見えず、肌着やスポーツ特化のウェアにも見えません。普通のTシャツに見えるのに快適だからこそ、大人世代にはぴったりの一着です。
シルエットはリラックスフィット程度の現代的なベーシックシルエット。少し緩めなので、体型が崩れてお腹が出てきた人でもしっかり隠せますし、過剰なオーバーサイズではないので時代遅れな印象にもなりません。
サイズはワンサイズアップ推奨。カラーはブラック一択です。黒以外はどうしても肌着っぽく見えがちなので、絶対に黒を選んでください。見た目も機能性も譲りたくない大人世代にオススメします。
◆▼ユニクロ&JWA：ストレートジーンズ／セルビッジ
次に紹介するのは、ユニクロ&JWAの「ストレートジーンズ／セルビッジ」。4990円でセルビッジ仕様のデニムが手に入る、驚愕クオリティの一本です。
デザインはベーシックな5ポケット仕様ですが、補強用のリベットが付いていない簡素化された作りになっています。一方で、縫製は割り縫い、ボタンもジーンズ本来の作りを踏襲。素材はコットン100％のセルビッジ仕様と、高級デニムさながらのディテールです。
裾を折り返せば赤耳がしっかり見え、4990円でこのデニムを出してくるユニクロには本当にびっくりさせられます。
◆追加代金を払う価値があると言い切れる一本
ユニクロのインラインとコラボラインは、デザインも素材もほとんど同じです。ただ、シルエットだけはコラボラインが明らかに上手で、ここに追加代金を払う価値があると言い切れます。
シルエットはいわゆるベーシックなストレート。スリムでもワイドでもない、普通のストレートシルエットになっています。ストレートデニムはちょうどトレンドに乗ってきているシルエットなので、これを履くだけで今っぽく見せることができます。
裾は少しクッションをつけて履くのが今っぽいバランス。アンクル丈にしたり裾を上げすぎたりせず、しっかり靴の上にパンツの裾を乗せて履いてほしい一本です。