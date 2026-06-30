ダイソーで買えるってマジか！500円って信じられない…専門店で売ってるレベルの文房具

ずっと気になっていたダイソーの『クラフトパンチ（エンボスタイプ、ボタン型）』を購入。550円ながら、専門店レベルの仕上がりが楽しめるアイテムです。紙を押し込むだけでボタン型にカットされ、同時にエンボス加工もできるのが特徴。切れ味は良好で、ラッピングやデコレーションのアクセントに活用できます♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：クラフトパンチ（エンボスタイプ、ボタン型）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480931432

普通のパンチじゃない！エンボス加工も同時にできるアイデアグッズ

ダイソーでずっと気になっていた商品をとうとう購入。この『クラフトパンチ（エンボスタイプ、ボタン型）』は、パンチと同時にエンボス加工ができる画期的なアイテムです。

550円の商品ながら、実際に使用してみると専門店レベルのクオリティになったので驚きました。

ハンドルを上げると、くずカバーが出てきます。中に溜まった紙くずを捨てる際は、このカバーを外して行います。

画用紙1枚程度の厚みに対応しており、紙は1枚ずつ使用します。また、シールなどの粘着性のある紙には使用できないので、その点は注意が必要です。早速使っていきましょう！

ダイソーの『クラフトパンチ（エンボスタイプ、ボタン型）』の使用感と出来栄えは？

エンボス加工が加わる分、レバーはやや固めに感じましたが、切れ味自体は非常に良好です。

紙を差し込んでレバーを押し込むと、ボタン型にきれいにカットされたパーツが完成します。

しっかりと押し込むことで立体感のあるパーツができあがるため、ラッピングやデコレーションのアクセントとして活躍しそうだと感じました。

価格は550円とダイソー商品の中ではややお高めですが、同様のアイテムを専門店で購入すると1,000円以上することもある印象なので、気軽に試せるのは大きな魅力です。

今回はダイソーの『クラフトパンチ（エンボスタイプ、ボタン型）』をご紹介しました。

売り場ではマスキングテープやシールなどと一緒に並んでおり、手軽にクラフト感を楽しみたい方にぜひおすすめしたい商品です。

気になった方はチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。