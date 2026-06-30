ダイソーさん全部この仕様にして〜！あるものを付けると…？利便性がアップする便利なポーチ

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた優秀ポーチ。実は普通のポーチに見えて、あることができる優れもの。身軽に外出したいときに、ポーチを大変身させることができます！気になる収納力もバッチリ。必需品がしっかり入るうえ、ポケットも完備されています！ダイソーの全ポーチをこの仕様にしてほしいくらい便利です◎

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商品情報

商品名：Dフック付スクエアポーチ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746019638

ポーチ＆バッグの2WAYで使える！ダイソーの便利ポーチ

ダイソーで、ちょっとした工夫が嬉しいアイデア商品を発見しました！

今回は、こちらの『Dフック付スクエアポーチ』をご紹介します。価格は330円（税込）です。

この商品、ただのポーチではないんです！なんといっても特徴はDカンがついていること。手持ちのショルダー紐を取り付けることで、バッグとしても使えるアイテムになっています。

例えば、貴重品やちょっとしたメイク用品などを入れてバッグインバッグのようにしておけば、ショルダー紐をつけてそのままランチなどに出かけることもできます。

生地は薄く心許ないように見えますが、負担がかかりやすいDカン周りはしっかり縫い付けられている印象があります。

重すぎる物を入れなければ、普段使いの範疇なら安心して使えると思います。

『Dフック付スクエアポーチ』の気になる収納力は？

メインスペースはマチがあるので、想像以上に収納力があります！

実際に、折りたたみ財布やカードケース、長財布サイズのフラグメントケース、ティッシュ、AirPodsなどの必需品が収まりました。

メッシュ素材の内ポケットが付いているのも嬉しいポイント！

そのまま入れると埋もれがちな小物を、しっかり分けて収納できます。

フロントには、スナップボタン付きのポケットが1つ付いています。よく使うアイテムもここに入れておけば、ガサゴソ漁らずすぐにアクセスできます。

旅行先などで、身軽に歩きたいけど大きなリュックしか持ってきてない…というときにも便利！宿泊先の館内や周辺を散歩する際などに、貴重品や最低限の荷物を入れて気楽に行動できておすすめです。

今回は、ダイソーの『Dフック付スクエアポーチ』をご紹介しました。

ポーチとしての使い勝手も抜群なので、普段からバリバリ使い倒せること間違いなし！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。