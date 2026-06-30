なぜ息継ぎが急にできなくなる？頭とカラダがパニックを起こす「タイミングのズレ」を直す方法【水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー】

呼吸とストロークは一心同体「息を吸う」タイミング

泳いでいるときに「息切れ」するのは、ストロークが速くなってしまうからです。ストロークと呼吸のタイミングがズレて、頭とカラダがパニックを起こし、せっかくできるようになった「息継ぎ」ができなくなっている可能性があります。しっかり吐ききれないうちに手が水面に出てしまったり、止める時間がなくなってしまったり、手が水中にあるのに息を吸おうとしたり……。呼吸の３つのサイクルのリズムが乱れると、当然のことながら「苦しく」なります。

そもそも、なぜストロークが速くなってしまうのか。それはボクが想像するに、「苦しくなる前に25ｍ泳ぎきってしまおう！」という”よくない思考”から抜け出せないからだと思います。これでは、呼吸のサイクルを回すどころではありませんよね。

「浮けていればいつか反対側に着く」が合言葉。焦らないことがいちばんです。

＼息継ぎとストロークのタイミングをあわせよう／

【出典】『水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー』著：トモキン