２９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．７５ドル（＋１．５２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０３８．９ドル（－５７．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５８１７．５セント（－１０４．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６９．５０セント（－８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０２．００セント（－１０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１０８．７５セント（－１７．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３５１．３１（－０．９２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．７５ドル（＋１．５２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０３８．９ドル（－５７．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５８１７．５セント（－１０４．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６９．５０セント（－８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０２．００セント（－１０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１０８．７５セント（－１７．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３５１．３１（－０．９２）
出所：MINKABU PRESS