【値上げ速報】タイ航空の燃油サーチャージ往復5.8万円へ！直前の予約推奨と影響を解説

海外時事クリエイターの僕氏（チャンネル名：アラフォー無職が海外移住した話）が、「【値上げ】タイ航空の燃油代が往復5.8万円へ！ 燃油サーチャージ過去最高水準へ【中東情勢×石油危機】」と題した動画を公開した。動画では、タイ国際航空の燃油サーチャージ大幅引き上げについて、その背景や旅行者への影響を速報形式で解説している。



今回の発表で最大の注目点は、タイ国際航空が7月発券分から日本-タイ間の燃油サーチャージを大幅に引き上げるという事実だ。エコノミークラスの場合、日タイ往復で約5万8000円、ビジネスクラスやファーストクラスでは約7万3000円という高水準になる。僕氏はこの値上げについて、「コロナ前と比較すると非常に高い水準であり、航空券代とは別に大きな負担となる」と指摘した。



値上げの背景には、中東情勢の緊張による原油価格の上昇や、それに伴う航空各社の収益悪化を防ぐ目的があるという。さらに僕氏は今後の予想として、他のアジア系航空会社も追随する可能性を示唆。若年層や家族連れの「海外旅行離れ」が加速する懸念がある一方で、LCC（格安航空会社）へのシフトや、観光客誘致キャンペーンを実施している台湾など別の目的地が注目されると分析した。また、日本人旅行者が減少することで、タイやベトナムなどの東南アジア観光業への打撃や、日本国内観光への追い風になる可能性にも言及している。



最後に僕氏は、旅行計画を立てる際のアドバイスとして、「航空券総額で比較する」「早めの予約を検討する」「海外旅行予算に余裕を持つ」ことの重要性を強調した。特にタイ航空を利用予定の視聴者に対しては、日本時間22時までの早めの予約を強く推奨している。渡航予定者は、運賃だけでなく諸費用を含めた総額をこまめに確認することが求められそうだ。