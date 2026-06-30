お笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（37）が、パーソナリティーを務める30日放送のTOKYO FM「エフエムレインボー」（月曜午後8時）に出演。和田アキ子の誕生日サプライズに感動した。

ジャンボは25日に37歳の誕生日を迎えたばかり。オープニングで相方の池田直人から「ジャンボさん、6月25日、お誕生日おめでとうございます」と祝われると、「ありがとうございます」と感謝しつつ「すごかったです。当日、6月25日のちょうど。0時00分に…」と誕生日を迎えた瞬間のことを振り返った。

続けて「アッコさんから電話よ」と和田からの電話に仰天。ジャンボは和田とTBS系「アッコとジャンボ」で共演する間柄で、「アッコさんからお電話いただいて。俺もすぐ取ってさ。アッコさんおはようございます！ありがとうございます」と感激したという。すると「ハッピーバースデートゥーユー」と耳元に和田の歌声が。和田の生歌に感動し「0時00分にお電話いただいて。ありがたいことよ！本当にうれしい限りです」と感謝した。

池田が「アッコさんの生歌っていうか、生ハッピーバースデー聞けるんやなあ」と感嘆すると、ジャンボは「0時00分に、耳に直だからね。アッコさんの『ハッピーバースデー』って」と改めてサプライズに感激。「驚きましたし、感動しましたし。吉本の本社には大きいお花まで贈っていただいて。本当にありがとうございます」と大喜びだった。