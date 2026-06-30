日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2775（+3.0　+0.11%）
ホンダ　1473（-3　-0.20%）
三菱ＵＦＪ　3236（+25　+0.78%）
みずほＦＧ　7741（+89　+1.16%）
三井住友ＦＧ　6400（+56　+0.88%）
東京海上　7275（+27　+0.37%）
ＮＴＴ　145（-1.0　-0.68%）
ＫＤＤＩ　2714（-3　-0.11%）
ソフトバンク　206（-1.8　-0.87%）
伊藤忠　1854（+4.5　+0.24%）
三菱商　4416（+2　+0.05%）
三井物　4536（+23　+0.51%）
武田　5176（0　0.00%）
第一三共　2628（+14　+0.54%）
信越化　6990（+48　+0.69%）
日立　4536（+50　+1.11%）
ソニーＧ　3309（+10　+0.30%）
三菱電　5907（+47　+0.80%）
ダイキン　24649（+189　+0.77%）
三菱重　3673（+22　+0.60%）
村田製　11304（+564　+5.25%）
東エレク　80262（+5562　+7.45%）
ＨＯＹＡ　26165（+360　+1.40%）
ＪＴ　6089（+63　+1.05%）
セブン＆アイ　1953（-0.5　-0.03%）
ファストリ　85202（+822　+0.97%）
リクルート　11409（+114　+1.01%）
任天堂　6919（-16　-0.23%）
ソフトバンクＧ　6174（+280　+4.75%）
キーエンス（普通株）　79950（+1750　+2.24%）