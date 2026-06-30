日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2775（+3.0 +0.11%）
ホンダ 1473（-3 -0.20%）
三菱ＵＦＪ 3236（+25 +0.78%）
みずほＦＧ 7741（+89 +1.16%）
三井住友ＦＧ 6400（+56 +0.88%）
東京海上 7275（+27 +0.37%）
ＮＴＴ 145（-1.0 -0.68%）
ＫＤＤＩ 2714（-3 -0.11%）
ソフトバンク 206（-1.8 -0.87%）
伊藤忠 1854（+4.5 +0.24%）
三菱商 4416（+2 +0.05%）
三井物 4536（+23 +0.51%）
武田 5176（0 0.00%）
第一三共 2628（+14 +0.54%）
信越化 6990（+48 +0.69%）
日立 4536（+50 +1.11%）
ソニーＧ 3309（+10 +0.30%）
三菱電 5907（+47 +0.80%）
ダイキン 24649（+189 +0.77%）
三菱重 3673（+22 +0.60%）
村田製 11304（+564 +5.25%）
東エレク 80262（+5562 +7.45%）
ＨＯＹＡ 26165（+360 +1.40%）
ＪＴ 6089（+63 +1.05%）
セブン＆アイ 1953（-0.5 -0.03%）
ファストリ 85202（+822 +0.97%）
リクルート 11409（+114 +1.01%）
任天堂 6919（-16 -0.23%）
ソフトバンクＧ 6174（+280 +4.75%）
キーエンス（普通株） 79950（+1750 +2.24%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2775（+3.0 +0.11%）
ホンダ 1473（-3 -0.20%）
三菱ＵＦＪ 3236（+25 +0.78%）
みずほＦＧ 7741（+89 +1.16%）
三井住友ＦＧ 6400（+56 +0.88%）
東京海上 7275（+27 +0.37%）
ＮＴＴ 145（-1.0 -0.68%）
ＫＤＤＩ 2714（-3 -0.11%）
ソフトバンク 206（-1.8 -0.87%）
伊藤忠 1854（+4.5 +0.24%）
三菱商 4416（+2 +0.05%）
三井物 4536（+23 +0.51%）
武田 5176（0 0.00%）
第一三共 2628（+14 +0.54%）
信越化 6990（+48 +0.69%）
日立 4536（+50 +1.11%）
ソニーＧ 3309（+10 +0.30%）
三菱電 5907（+47 +0.80%）
ダイキン 24649（+189 +0.77%）
三菱重 3673（+22 +0.60%）
村田製 11304（+564 +5.25%）
東エレク 80262（+5562 +7.45%）
ＨＯＹＡ 26165（+360 +1.40%）
ＪＴ 6089（+63 +1.05%）
セブン＆アイ 1953（-0.5 -0.03%）
ファストリ 85202（+822 +0.97%）
リクルート 11409（+114 +1.01%）
任天堂 6919（-16 -0.23%）
ソフトバンクＧ 6174（+280 +4.75%）
キーエンス（普通株） 79950（+1750 +2.24%）