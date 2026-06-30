ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は３０日、サッカー北中米Ｗ杯で日本がブラジルに惜敗したことを報じた。

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗退。３大会連続の１６強進出を逃した。残り１分の悲劇。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。前半にＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制したものの、後半にカゼミロのゴールで同点。１―１のまま延長戦突入と思われた同アディショナルタイムに、ＦＷマルチネリに決勝ゴールを決められた。

番組では試合が行われた米テキサス州ヒューストンの競技場外から米支局員の並木航記者が中継生出演し「ブラジルファンには親日家の方も多く、両チームのサポーターがユニホームや応援法被（はっぴ）を交換して一緒に出てくる姿が大変印象的でした」などと試合後の様子をリポートした。

スタジオからは総合司会の安住紳一郎アナウンサーが「並木さん、ご無沙汰しています。もう顔に疲れが出ちゃってるもんね〜。きょう一日、外からリポートお疲れさまでした」とねぎらった。これに並木記者は「気温もなかなか高くて…すいません。ただ本当にみなさん、声を枯らして一生懸命応援して出てきて、その姿を見て私が疲れていてはいけないなと今反省しました」と返答。

これには安住アナは「そこまで言うつもりじゃなかったんだけど。並木さんもアメリカで経済部とか人事部が長いんでサッカーそんなに詳しいはずじゃないのに、リポートありがとうございました！」とあわててフォロー。ところが並木記者は「一応、元サッカー少年だったことはお伝えしておきます」ときっぱり。

安住アナは「そうなんだ！小学校の時にやっていたんですね」。並木記者は「高校生までサッカーしてました」とさらにたたみかけられ、「ごめんごめん！それは失礼しました！」と安住アナは両手を合わせてわびていた。