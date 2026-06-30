「“付き合う”と“結婚”は違う」「顔か、年収か、性格か――結婚で一番大事な条件って、結局なに？」。建前を脱ぎ捨て、剥き出しの本音だけでぶつかり合う婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』が、6月14日についに開幕した。参加するのは、20代の“ガール”4人と30代の“レディ”4人。年齢も立場も異なる、8人の女性たちだ。

（関連：【画像あり】オダミユが想いを寄せる相手・レイと、彼が選んだ相手・キララのツーショットによる「シーサーの絵付け」デートの様子）

彼女たちが挑むのは、選び、選ばれ続ける14日間の婚活バトル。今シーズンからは新たなシステムも加わり、序盤から波乱の予感が漂う。スタジオMCは、前シーズンから続投となるモデルでタレントのアン ミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、俳優の平祐奈の4人。今回は、新メンバーの登場で恋が大きく動いた第3話を振り返っていきたい。

■シーズン2のリュウスケがリベンジ参戦も、スタジオから「学んでない」とツッコミ

新たにやってきたのは、シーズン2にも参加していたリュウスケ（起業家）。前回DAY3で退場した彼にとっては、文字通りリベンジの場だ。「正直、前回は悔いが残る結果になってしまって。自分をよく見せよう、相手によく思われたいと、いいことを言ってしまっていたのが反省点」と振り返り、今回は言葉と行動を一致させ、誠実に向き合いたいと意気込む。

ガール陣からの評判は上々だ。マホ（動画クリエイター）は「欠点、絶対ないじゃないですか。めちゃくちゃモテると思う」と太鼓判を押し、モモエ（俳優・モデル）も「1番、見た目はタイプかも」とときめく。

一方で、彼の“前回”を知るレディ陣の視線は厳しい。スミレ（クリニック経営・看護師）は「出たって思いました！ 私、（シーズン2の視聴を）4周したんですよ」「あんな、いろんな女の子にいい顔する人は無理です」とバッサリ。……と言いつつ、のちに笑顔を見せるスミレのカットも挟まれ、今後も気になるところだ。

年収に自信のあるショウタ（経営者）からも「リュウスケさんって、筋肉もあって金もあるんすよ。もう勝てるところ、何もない」とぼやきが漏れるほどのスペックの持ち主でもある。

この日は、女性たちが思い描く“理想のデート”に男性が向かう。2話の逆パターンだ。なお、女性陣とゆっくり話ができていないリュウスケは、「見た目だけなら気になる」として、ガールのマホとオダミユ（モデル）、レディのカナコ（俳優）と、早くも3人の名前を挙げた。「（シーズン2から）学んでないだろ！」「3人？」と、スタジオのツッコミも止まらない。

■オダミユ、「絶対に来てくれると思ってた」相手はデートに来ず……

そうして始まったデートタイムは、女性たちの明暗をくっきりと分けることになる。

マホのもとへは、リキヤ（元警察官・トレーナー）が現れ、居酒屋デートに。「デート、1番したいなと思ったのはリキヤくん」と話していた彼女だが、2人きりかと思いきや、そこへキョウヘイ（広告代理店勤務・モデル）も合流する。

すると、マホの“尋問タイム”がスタート。「モモと私のパーセンテージを聞いていい？」とリキヤに切り込み、言葉を濁す彼に「まだパーセンテージは出てないってことでいい？」とたたみかける。さらにキョウヘイには、以前「95％」と言っていた数字が「昨日の（他の女性たちとの）デートで減ったかを知りたい」と迫り、「若干、減った」と告げられてしまう。

「私のことを好きな人が好きかも」と漏らすマホだが、男性たちの本音は手厳しい。キョウヘイは「楽しいか楽しくないかで言ったら、楽しくなかったかも。ちょっと面接みたいな感じで」と苦笑し、リキヤも「今日のマホちゃんの回答も含めると、モモエちゃんがいいなって思いがある」と一歩引く。相手の気持ちを確かめようとするほどに、距離は離れていってしまった。

キララ（俳優・モデル）のもとには、レイ（メイクアップアーティスト）が向かう。レイといえば、オダミユが待ち受けを“お揃い”にするほど積極的にアプローチしてきた相手。それでも彼は「1人にまとめるよりも、気になってる人を見たいな」と、キララとの時間を選ぶ。シーサーの絵付けで距離を縮める2人に、レイは「オダミユちゃんとキララちゃんを比べると、揺らいでます」と本音を漏らし、キララも「時間をもっと過ごしたら、発展する可能性はあるかな」と手応えをのぞかせた。

一方、オダミユのもとには誰も来ず。「レイくんは絶対に来てくれると思っていたから、びっくり」「もう今、1ミリも笑えないです」と、大きなショックを受けるオダミユ。「こんなに悲しいってことは、もう結構好きだったんだなと思う」「会いたい、めちゃめちゃ」と、その目には涙がにじむ。ぐいぐい攻めの姿勢を見せていた彼女の不安と焦りが見えた瞬間だった。

そして、この日のハイライトといえるのが、カナコのデートだ。ショウヤ（ジム店舗マネージャー）、コウスケ（パーソナルジム経営）、レオ（歯科医師）、さらにリュウスケまでもが集まり、まさかの“5ショット”へ。5人で焼肉を囲んだのち、カナコは一人ひとりと言葉を交わし、「コウスケさんは話せてよかったな」と振り返る。

とはいえ、そのコウスケにはエツコ（動画クリエイター・経営者）が思いを寄せており、レオも前日エツコにアプローチしていた。ただ、レオはエツコの離婚歴が引っかかってしまった様子。エツコのもとにいた男性たちが揃ってカナコのところへ流れてきた状況に、スタジオのアン ミカも「ちょっと待って！ 昨日の夜、なんだったわけ!?」と思わず声を上げた。

リュウスケとのツーショットでは、カナコが「キュンとする刺激はもういらなくて、一生一緒にいられるような人を求めている」と語る一方、リュウスケは「考え方自体は似てる」「でも、感情のベクトルがわかりにくい」と、迷いをのぞかせた。

慌ただしいデートが続くなかで、ひときわ穏やかな時間が流れたのが、モモエとショウタのデートだった。自然に囲まれたカフェで、どんな人と結婚したいか、地元の話などを語り合う2人。「自分で選んできてくれたのがうれしかった。ポイントとしては、めちゃめちゃ高いです」と顔をほころばせるモモエに、ショウタも「ぶち上がってますね！」と応じる。荒れ模様のデート編にあって、ここだけは穏やかな空気が流れていた。

■スミレが「無理」と切り捨てたリュウスケを呼び出したワケ

この日の夜、デートに行けなかった女性には話をしたい男性を呼び出すチャンスが与えられる。オダミユ、スミレ、ミユ（俳優・バーテンダー）、エツコの3人が、それぞれ気になる相手とツーショットになれる権利を得た。

まずエツコが呼び出したのは、コウスケ。自分の思いを伝えながらも、「（コウスケの中に）カナコがいるなら無理はできない」とわきまえつつ、「寂しかったよ」とさりげなく甘えてみせる。その絶妙な伝え方に、スタジオも「メリハリがいい」「甘え方が最高！」と盛り上がった。

続いてスミレが呼んだのは、あれだけ厳しく見ていたはずのリュウスケだった。“見た目で勘違いされやすい”という共通点に親近感を覚えたようで、「私のこと、どう思ってました？」「“真面目そう”という見た目ではなかった」と互いに第一印象を言い合いながらも、自分を呼んでくれたことに感謝を告げるリュウスケ。冒頭の辛口から一転、2人の距離は確かに縮まっていた。

そしてミユは、レイを呼び出す。これまで結婚を考えた相手は1人だけだったというレイは、「35（歳）くらいまでには結婚したいなと思ってて」と話す。その言葉に、ミユは揺れる。「（自分より）年下で、結婚願望は“35かな”って言ってる人に足を突っ込む勇気は、正直ないと思いつつ」「私は結婚したいから、レイくんに今、行くべきじゃないんじゃないか」――。

やがてミユの言葉は、自分自身へと向かっていく。「番組が始まる前は子どものためを考えて、お金だったり、知識だったり、経験だったりを（相手に）求めていた」「自分が稼ぐ女になりたいと思っていたのに、なれなかったから。そっちを求めているのかな」「20代を頑張らなかった自分に、ちょっと後悔したり」とこぼし、涙を見せる。そんな彼女の姿に、スタジオのアン ミカは「一生懸命に生きてるからこそ」、若槻も「結婚を真剣に考えている女性の涙」と、寄り添うように言葉をかけた。

そして、外で話をしているミユとレイのもとへ、オダミユがやってくる。彼女はレイにいったい何を伝えるのか……。

ときめきよりも、一生をともにできる相手を――。それでも、その“正解”にたどり着く道のりは、思っていたよりずっと険しい。理想と現実の間で揺れながら、8人の婚活は、ますます先が読めなくなってきた。

（文＝すなくじら）